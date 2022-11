Ucrânia Rússia, últimas notícias da guerra | The Wall Street Journal: “Veja como o petróleo russo escapou das sanções dos EUA: exportado através de uma refinaria na Sicília”

A partir de Edição on-line

A notícia de quarta-feira, 2 de novembro ao vivo. Investigação de jornal diário econômico: refinaria siciliana Lukoil em Priolo, o corredor que permite que o petróleo russo contorne as sanções dos EUA sobre a guerra na Ucrânia e chegue aos EUA, às vezes de volta à Europa

• A guerra na Ucrânia chegou ao seu 251º dia.

• O Kremlin acusa o Reino Unido de dirigir e coordenar a sabotagem do gasoduto Nord Stream.

• Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia Medvedev: Estamos prontos para a energia nuclear se houver uma ameaça nas áreas anexadas.

• Razov: Não descarto enviar homens de Itália para Kyiv. Então ele inverteu a embaixada russa: ela estava falando sobre armas.

• Presidente ucraniano Zelensky: As forças russas sofreram danos pesados Cerca de 40% da infra-estrutura energética da Ucrânia.

• O Irã planeja enviar um lote de mais de 200 drones de combate para a Federação Russa no início de novembro.

11:20 – Turquia: Rússia anunciou a retomada do acordo do trigo O ministro da Defesa da Rússia disse a seu colega turco que Moscou concordou em retornar a um acordo negociado entre a Turquia e as Nações Unidas para permitir que milhões de toneladas de trigo ucraniano fossem enviadas pelo Mar Negro. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ligou para seu colega turco Hulusi Akar e disse que o acordo do corredor de grãos continuaria como estava antes de quarta-feira. Erdogan acrescentou que o acordo priorizará os embarques para países africanos, incluindo Somália, Djibuti e Sudão, de acordo com as preocupações da Rússia de que a maior parte do grão acabará em países ricos.

11:18 – Lavrov foi para a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, partiu hoje em visita oficial à Jordânia e aos Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citando a RIA Novosti. A visita do chanceler russo ao Oriente Médio começa hoje, e uma delegação chefiada por Sergey Lavrov deve visitar a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, segundo um comunicado de imprensa. READ Últimas notícias da Ucrânia. Kyiv: 12 navios partiram graças às Nações Unidas e à Turquia. Preço do trigo voa com paradas em Moscou

11h09 – New York Times: líderes militares russos falam sobre armas nucleares Líderes militares russos discutiram o uso de armas nucleares táticas na Ucrânia, informaram autoridades dos EUA, segundo o New York Times. As negociações alarmaram o governo Biden porque mostraram a frustração de Moscou com seus fracassos no campo de batalha na Ucrânia.

11h06 – Rússia convoca embaixador do Reino Unido

10:42 – Moscou: Kyiv quer armas nucleares para a OTAN em seu solo Os Estados Unidos e os países europeus ignoram a chantagem nuclear da Ucrânia. A Rússia está ciente das tentativas de Kyiv de construir uma bomba nuclear suja e de sua prontidão para implantar armas nucleares da OTAN em seu território. Isso foi afirmado pelo ministro da Defesa russo, Serge Shoigu, conforme relatado pela TASS, em uma reunião com a Bielorrússia.

10h39 – Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol em Kyiv doa 30 ambulâncias O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Alparis, está em Kyiv, na Ucrânia, para doar trinta ambulâncias às autoridades locais. Alparis escreveu no Twitter: “Vim a Kyiv para oferecer o apoio da Espanha ao povo e ao governo da Ucrânia, que está comprometido em defender sua soberania, paz e liberdade”.

10h37 – Kyiv: 47 ataques russos em 25 locais em um dia 25 cidades e pequenas cidades no sul e leste da Ucrânia foram atingidas em um dia pelo exército russo com 47 ataques aéreos e 7 mísseis. De acordo com o Estado-Maior de Kyiv, outros ataques foram planejados com o lançamento de drones da Bielorrússia, informou a UNIAN. Enquanto isso, as unidades russas em Donetsk, em Zavitne Bazhanya, abriram um novo hospital: atualmente está cheio de soldados feridos do exército russo, e relatou ao Estado-Maior Geral, observando que, apesar do fim da mobilização oficial, ainda foram enviadas convocações aos homens em idade de alistamento.

10:00 – A Polônia constrói um muro na fronteira russa com Kaliningrado A Polônia começou a construir uma cerca ao longo da fronteira com a zona de exclusão russa em Kaliningrado. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa de Varsóvia, Mariusz Blaszczak, ressaltando a suspeita de que a Rússia queira facilitar a entrada de migrantes de ascendência asiática e africana na Polônia. O muro será provisório e se estenderá por 210 km da fronteira, 2,5 metros de altura e 3 metros de profundidade, será construído por militares do exército nacional e as obras serão concluídas em 2023. READ "Ele copiou a tese" - Corriere.it

09:29 – em Kyiv mais de 1.000 pontos de aquecimento comunitários Kyiv está se preparando para o inverno, e os ataques russos às redes municipais de aquecimento levaram as autoridades a tomar precauções: mais de 1.000 pontos de aquecimento estão sendo instalados na cidade, disse ontem o prefeito Vitali Klitschko: O pior cenário é que não haverá eletricidade, água e aquecimento, disse o prefeito Vitali Klitschko. Os pontos serão equipados com geradores e suprimentos de necessidades básicas como água.

08:31 – O Estado Maior em Kyiv: Os russos avançam para Donetsk Enquanto nas regiões de Kherson, o exército russo está acelerando o processo de retirada, na região de Donetsk, no Donbass, o exército avança em três direções, em direção às cidades de Bakhmut, Avdiivka e Novopavlev: o oponente está tentando segurar o terras capturadas temporariamente, diz o exército de Kyiv

07:53 AM – Ucrânia declarou alerta aéreo em sete regiões Um alerta aéreo foi declarado esta manhã em sete regiões da Ucrânia: de acordo com dados do mapa, o alerta diz respeito às regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassy, ​​Kirovograd, Mokolaiv, Kharkiv e parte da região de Zaporozhye controlada por Kyiv. Isso foi relatado pela agência de notícias russa imposto.

05:56 – The Wall Street Journal: Petróleo russo escapa das sanções dos EUA através da refinaria Sicília Priolo (Giuliana Ferrigno) A refinaria do Priolo de Lukoil, o segundo grupo de refinarias russo, será uma brecha para contornar as sanções dos EUA que impedem os Estados Unidos de importar petróleo da Rússia, após a guerra de Vladimir Putin à Ucrânia. A denúncia é resultado de uma investigação que ele conduziu Jornal de Wall Street

, que reconstruiu e rastreou as rotas dos navios que chegam a Siracusa para descarregar petróleo bruto e carregar produtos processados ​​da planta siciliana de refino, gaseificação e cogeração de Lukoil, que recebe até 93% do petróleo bruto da Rússia para produção de gasolina e enviado para o Estados Unidos para grupos como Exxon, sem oficialmente violar sanções. Como? A grande maioria do petróleo da refinaria do Priolo vem da Rússia. Na Sicília, o petróleo russo, processo que o torna italiano, é refinado de acordo com uma prática padrão que permite que o petróleo bruto varie de acordo com o local onde é refinado. Aqui está o artigo completo. READ "Abra seu coração para Deus"

21:37 – Guterres: Estamos trabalhando para manter um acordo sobre grãos As Nações Unidas estão trabalhando com todas as partes interessadas para preservar o Acordo de Grãos do Mar Negro e remover as barreiras à exportação de alimentos e fertilizantes russos. O secretário-geral das Nações Unidas disse: António GuterresE isso foi durante um discurso que proferiu na abertura da trigésima primeira sessão da Cimeira da Liga Árabe em Argel, à qual participou a convite da Argélia como convidado de honra.

21:26 – UE, Simson: armazenamento de gás da Ucrânia é 32% maior, no próximo ano mais difícil As instalações de armazenamento de gás da Ucrânia, que são enormes, estão 32% cheias no momento: a Ucrânia e a União Européia têm estoque suficiente para lidar com este inverno. ele disse que A comissária de energia Kadri Simpson Durante sua visita a Kyiv. Ele enfatizou que o próximo ano será difícil na frente de armazenamento e é por isso que esperávamos compras conjuntas em nível europeu e a Ucrânia poderia participar.

20:35 – Velorosi anuncia novas evacuações de Kherson As autoridades pró-Rússia em Kherson anunciaram novas evacuações da zona ocupada no sul da Ucrânia. Peça para sair imediatamente Por causa do alto risco de uma escalada militar. Relatórios TASS. O Chefe do Estado Maior das Forças Armadas Ucranianas, conforme relatado pelo Guardian, acrescenta que enquanto as autoridades pró-Rússia transferiram cerca de 70.000 civis da margem esquerda do rio Dnieper, o governo de ocupação russo na região de Kherson transferiu sua administração para o sul para Skadovsk. O Estado-Maior ucraniano descreveu essas táticas como intimidadoras da população civil.