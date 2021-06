Ele estava no comando da União Europeia com Draghi e Orban- Corriere.it

Primeiro Ministro de Luxemburgo, Xavier BettelEle testou positivo para Covid e se colocou em confinamento solitário por 10 dias. O anúncio foi feito por seu escritório em um comunicado à imprensa.

Besouro, 48 anos, participou no Conselho da União Europeia na última quinta e sexta-feira, mas nenhum dos outros 26 dirigentes foi considerado um “caso de contacto”, como a mesma nota mencionou, pois no seu país aqueles que passaram mais de 15 minutos com um resultado positivo de menos de dois metros e sem máscara. Primeiro ministro de luxemburgo Ele foi vacinado em 6 de maio. Com uma primeira dose de AstraZeneca.

Beetle “está sendo exibido sintomas leves (febre e dor de cabeça) ”, mas“ continuará a funcionar ”em Trabalho à distância, confirma a nota recebida do Gabinete do Primeiro-Ministro.

Diante das notícias positivas sobre a Covid, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Mario Draghi – que esteve presente no Conselho da União Europeia com outros chefes de governo – faz regularmente esfregaços moleculares, aliás, na semana passada fez a segunda dose da vacina.