Canadá, as quatro igrejas queimadas, crianças aborígenes perdidas – Corriere.it

Igrejas católicas queimam nas terras das primeiras nações أراضي no Canadá. Depois de alguns dias descobrindo outros centenas de túmulos Perto de uma famosa escola residencial aborígine, administrada pela Igreja Católica até 1969, há na verdade quatro edifícios de culto concedidos a Os incêndios nas terras indígenas na província de British Columbia. Na manhã de sábado, o incêndio destruiu a Igreja de St. Anne e a Igreja Chewbacca (Lower Similkamen Indian Band). Na segunda-feira, coincidindo com o Dia Nacional dos Aborígenes, mais dois foram queimados, em Penticton e Oliver (South Okanagan).

jaquetas vermelhas Um porta-voz da Red Jacket, a famosa Polícia Real que conduz a investigação, disse que não houve feridos e, no momento, nenhuma prisão foi feita, mas A conexão com as recentes descobertas chocantes em duas ex-faculdades católicas parece clara. Na quinta-feira passada, os corpos de 751 corpos, a maioria crianças, foram encontrados perto da escola residencial indígena Marival, a última parte de um escândalo que chocou o Canadá e se tornou cada vez mais difícil para o Papa Francisco, que no início de junho expressou seu pesar pelo que aconteceu . Evento.





Institutos da igreja A antiga Escola Marieval, no leste de Saskatchewan, funcionou por 98 anos, até fechar em 1997. As escavações começaram em maio, por iniciativa da comunidade de Cowessess, logo depois. Restos mortais de 215 crianças descobertas Perto da antiga Escola Residencial Indígena Kamloops, a maior da rede de faculdades fundada pelo governo canadense em 1863 e administrada até 1969 por igrejas (católicas e anglicanas), onde vivem crianças e adolescentes de remotas comunidades indígenas. Mais de 150.000 jovensE a perlopi lnuit oh MetzE às vezes até dois ou três anos, eles eram tirados à força de suas casas, separados de suas famílias e a milhares de quilômetros de distância. A maioria não vê os pais há anos e muitos nunca mais voltaram. READ Confrontos entre Gaza e Israel, 40 mortos. Mais de mil foguetes foram lançados da pista. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Abuso Em entrevista ao Papa, ele disse que o pedido oficial de desculpas do Papa ajudará os sobreviventes a iniciar a jornada de reconciliação serviço de entrega A diretora-executiva do Centro Nacional para a Verdade e Reconciliação, Stephanie Scott, disse que os mortos podem ser mais de 6.000. As crianças sucumbiram à tuberculose ou outras doenças devido às más condições sanitárias em que eram obrigadas a viver. Em 2015, a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá foi criada sete anos atrás, depois de ouvir milhares de testemunhos comparando a política de assimilação dos internatos a genocídio cultural. 50% das reclamações estão relacionadas a formas graves de abuso físico e sexual. Estupros repetidos na maioria dos casos levaram à destruição psicológica da vítima e tiveram um impacto de muito longo prazo: incapacidade de ter relacionamentos interpessoais, psicose, alcoolismo, desemprego, incapacidade de serem bons pais. Depois que os restos mortais de Kamloops foram descobertos, as escavações começaram em todo o Canadá com a ajuda das autoridades governamentais. E o escândalo pode em breve se espalhar para os Estados Unidos, cujo Secretário do Interior anunciou recentemente uma investigação sobre a herança problemática dos internatos nativos americanos, com foco em cemitérios ou locais de sepultamento em potencial.