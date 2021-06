“Transexuais são nojentos, não os entendo”: apoio a Orban do Presidente da República Tcheca

“Se você encontrar operação de mudança de sexo Você está basicamente cometendo um um crime auto flagelando. E essas pessoas transgênero Eles realmente são por natureza com nojo eu. ”E novamente:“ Eu posso entender gayE a Lésbicas e assim por diante. Mas você sabe quem eu não entendo? Transgênero. ”Quem responde assim aos microfones Prima News CNN Ele é o presidente da República Tcheca de 76 anos Milos Zeman quem, comentou sobre Lei húngara A promoção ou representação da homossexualidade ou transexualismo é proibidaEle ataca aqueles que o criticam falando sobre “interferência nos assuntos internos”. Na verdade, se 17 países Europeus Já falei contra a decisão, Praga O silêncio continua. “Vencedor Urbano Não afirma ser contra Gays – continua Zeeman -, mas ser contra Em processamento Deuses pais e crianças A propósito da educação sexual. Não tenho motivos para discordar dele, porque estou definitivamente irritada com ele Ativista dos direitos das mulheres, Eu também movimento e orgulho gay Praga. ”L Responder A educação sexual não é um assunto para crianças primário‘Mas pelo bem dos meninos Ensino médio. e “Se eu fosse mais jovem – acrescentou – teria organizado um grande programa de transgêneros Praga. E seremos milhões. “

Os direitos dos homossexuais e o debate na Europa O tópico tem estado muito na discussão político Europa nas últimas semanas. no Itália choque com Vaticano quem desafiou concordou Critica ddl zan, professor Bruxelas A União Europeia e seus líderes tomaram partido contra a nova lei que foi aprovada Parlamento A Hungria proíbe a exibição e publicação de conteúdo homossexual de menores. Chefes de Estado e de governo voltaram ao assunto no final do Conselho Europeu da semana passada, abrindo o debate sobre os direitos dos homossexuais.

“Foi difícil, mas era preciso falar sobre isso”, disse o Presidente do Conselho Europeu. Charles Michel Em conferência de imprensa, sublinhou a importância da discussão sobre “direitos fundamentais”. “Foi uma discussão muito franca, sobre valores, o que é essencial, porque se trata de identidades pessoais, de sentimentos”, explicou o chefe da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen“Nossos valores – disse ele – são muito claros e estão consagrados no Artigo 2 dos tratados, e devemos cumpri-los”. Foi o primeiro-ministro holandês que levantou o tom assinar rota quem chamou Budapeste fazer como reino Unido e abandonar a caixa 27.

Hungria Ele rejeitou a ideia de deixar o sindicato e o primeiro-ministro Urbano Ele pediu ao holandês que “mostrasse mais respeito aos húngaros”. A discussão foi um sinal de divisão da UE com Polônia e Eslovênia que fez uma caixa ao redor Urbano. EU ‘União Européia Uma batalha “cultural” e “civilizacional” deve ser travada para impedir o surgimento de idéias não liberais que “ameaçam nossos valores”, advertiu o presidente francês. Emmanuel Macron. O dirigente denunciou a nova lei em nome da “dignidade humana” e da “liberdade individual”, apoiando o plano comissão Para entrar com uma ação judicial contra Budapeste, mas afirmou que “seria errado apontar o dedo para ele Urbano Sem pensar nos motivos que impulsionam alguns paísesEuropa Oriental virar as costas aos valores democráticos. ”

“Temos que dar conteúdo, perspectivas e significado para nós Valor Livre, no sentido político filosófico A partir do prazo e mostrar nossa força democraciasO presidente francês acrescentou, destacando que “o que me preocupa não é o desvio das leis”, mas sim “o desvio mental e mental”. Como tal, é uma batalha cultural e civilizada que devemos travar. ”