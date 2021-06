Londres, grande incêndio na Estação e Castelo de Elefante

Um grande incêndio estourou na Elephant and Castle Station, no sul de Londres. No momento, há uma pessoa ferida. Na verdade, a BBC informou que os paramédicos capturaram um homem.





Mais de cem bombeiros e 15 carros de bombeiros se comprometeram a apagar o incêndio, de acordo com um tweet dos bombeiros, pedindo aos moradores da região que fechem portas e janelas para se protegerem da fumaça densa. O Guardian escreveu que a polícia não acredita que o incidente esteja relacionado ao terrorismo.

Os arcos da entrada da estação pegaram fogo. O primeiro alerta soou por volta das 13,43 horas locais. Um vídeo postado pelos bombeiros mostra uma fumaça densa subindo de algum tipo de depósito ou garagem, seguida por uma explosão e uma bola de fogo. Os bombeiros confirmaram que três unidades comerciais sob os arcos, quatro carros e uma cabine telefônica, pegaram fogo completamente.

Uma testemunha disse à BBC que pelo menos um prédio foi evacuado e informou que todo o prédio onde ficava o restaurante onde ele trabalhava havia sido desocupado. “Vimos fumaça subindo, uma nuvem de fumaça envolveu os prédios de apartamentos enquanto ouvíamos barris sendo cortados”, acrescentou o homem de 30 anos, referindo-se às explosões sentidas por várias testemunhas.

Uma mulher que mora nas proximidades disse ao The Guardian que ouviu uma explosão e pessoas gritando enquanto a fumaça subia pelas janelas de sua casa.

A área sob a estação, agora envolta em fumaça preta, é conhecida como “Pequena Colômbia” porque há pequenas lojas e vendedores de alimentos do país sul-americano. A estação foi fechada e rotas alternativas foram estabelecidas.

A estação Elephant and Castle faz parte da Thameslink, uma linha de trem que atende os aeroportos London Gatwick e London Luton. Ele passa por Londres e é quase uma linha de metrô, com paradas semelhantes às estações de metrô e o trem passa a cada 4 minutos durante a hora do rush.