“Receio não sobreviver” – Corriere.it

Eles nos espancaram do meio-dia às dez da noite. Tenho medo que ele não sobreviva. Dizer que estou apavorado não é o bastante para expressar o que sinto. Sinto algo quente saindo do meu corpo. Fico completamente em silêncio, mesmo quando eles me batem, não consigo nem gemer. Eu tenho certeza sobre isso Eles vão matar Ishmael E que essa escuridão nunca vai acabar (Ismail Bakhshi, sindicalista da Refinaria Haft Tabba, preso e torturado por seu papel na multidão de 2018, Ed)

Estamos caminhando em uma estrada aparentemente íngreme, depois de um tempo o carro para. Eu entendo pelas vozes ao meu redor que eles jogaram Ishmael no chão e o arrastaram para longe. morto? Eu estou morto? De repente, eles pararam de trabalhar ao meu lado e me bateram novamente. Eu saí do carro. Eles me acusam: o carro estava contaminado com seu sangue. Em seguida, eles puxaram um pedaço de papelão e colocaram na minha mão, apontando para outro lugar. Estou vendado e não consigo ver para onde estou indo. Eu só sei que eles me levaram por uma rampa até uma sala. Eu tremo e imploro que me deixem ver um guarda, mas em resposta eles gritam comigo: Mulher, e por quê? Aqui você morre.





Estou rodeado apenas por vozes masculinas, e isso me faz estremecer ainda mais. Eles me levaram para algum lugar, não sei para onde. Eles trocam minhas roupas, entram e trocam suas roupas. Traje azul escuro velho e sujo, tão grande que tenho que puxar para cima as calças com as mãos. Grave perda de sangue. Desde esta manhã, eles estão me insultando. Tenho medo de pedir absorventes. Tenho medo de ser insultado e espancado novamente. O guarda me empurra para frente, segurando o pedaço de papelão que eles chamam de pau. O pau me assusta, não sei por quê. Eles me empurraram para o canto. Fique aqui alguns minutos até que seu celular esteja pronto. Enquanto isso, não fale com as outras mulheres nas masmorras!

meu Senhor! Ele eventualmente verá outra mulher? Entre na masmorra. Meu corpo está coberto de hematomas. Eu sofro, a porta da cela bate atrás de mim.

Levanto a venda e vejo uma mulher com o mesmo uniforme militar, que tirou o véu e a venda dos olhos. Um cobertor cobre a parte inferior de seu corpo. Depois de dez horas de tortura e horror, assim que a vejo sinto que tudo acabou. Eu a abracei e, sem fazer perguntas, choramos nos braços uma da outra. Ele pergunta meu nome. Julie … Não, Spideh respondeu. Ainda choramos.

Quero dizer, eles mataram Ismail. Em vez de perguntar quem era Ismael, ele bateu na minha cabeça, dizendo: Eles estão matando minha família inteira. Eu pergunto a ela o nome dela. Ele responde: Meu nome é Makiya … Makiya Nissi. Estou aqui há 21 dias. Makiya percebe que minha cabeça e pescoço doem. Ele massageia meu pescoço e pergunta: Por que você está aqui?

Porque eu estava em um protesto sindical. Por quê você está aqui?

Você não tem medo se eu te contar?

Eles nos acusam de ser membros do ISIS. Você não tem medo?