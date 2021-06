Bloqueios estão aumentando na Austrália

Na Austrália, quatro das cidades mais populosas do país Eles impuseram Encerramento devido ao aumento das infecções por coronavírus encontradas nos últimos dias, principalmente devido à disseminação da variável delta. As cidades que ficaram bloqueadas são Sydney, Darwin, Brisbane e Perth: para todas as quatro cidades, este é o primeiro bloqueio depois de vários meses em que as restrições foram amenizadas junto com uma queda nas infecções.

Na semana passada, ocorreram em média 25 casos por dia em todo o país, um número muito baixo em relação à população de 25 milhões, mas como nos últimos meses, as autoridades locais decidiram impor restrições de imediato, para evitar a propagação do vírus . Desde o início da pandemia, a Austrália registrou pouco mais de 30.000 casos e 910 mortes por causas relacionadas ao COVID-19 e a propagação do vírus foi controlada sobretudo graças a medidas eficazes de contenção, como bloqueios, que também foram instaurados sob controle. Imposta depois de descobrir poucos casos.

Nos últimos dias, Sydney, capital do estado australiano de New South Wales, foi a primeira cidade a impor um bloqueio. No sábado, a primeira ministra do estado, Gladys Berejiklian, disse: anunciaram que toda a área metropolitana de Sydney permanecerá fechada até pelo menos 9 de julho, e especificou que as restrições também afetarão as áreas adjacentes às Blue Mountains, Central Coast e Wollongong. As regras de bloqueio exigem que as pessoas saiam de casa apenas para fazer compras essenciais, ir para o trabalho ou escola, fazer exercícios ou receber tratamento médico.

Em Darwin, capital do Território do Norte, um bloqueio de 48 horas foi imposto desde domingo, depois que quatro casos de infecção foram descobertos, causados, segundo autoridades de saúde locais, por um tipo delta de coronavírus. Um bloqueio de três dias também começará na noite de terça-feira em Brisbane, capital do estado de Queensland, que tem uma população de cerca de dois milhões e é a terceira cidade mais populosa da Austrália, depois de Sydney e Melbourne.

Também na terça-feira, um bloqueio de quatro dias começou em Perth, capital da Austrália Ocidental. A decisão foi tomada após a detecção de três infecções na cidade, um número muito baixo, mas que levou as autoridades a tomarem medidas imediatas para evitar a propagação do surto.

em Sydney, onde vivem mais de 5 milhões de pessoas (quase um quarto de toda a população da Austrália), o fechamento foi decidido após a descoberta de um surto da doença que surgiu em Bondi, a cidade na famosa praia de mesmo nome ; A transmissão estava ligada a um motorista que transportou algumas pessoas do exterior do aeroporto para a área de Bondi. Ao todo, o número de infecções ligadas ao surto de Bundy atingiu cerca de 150 até agora.

Um fator que levou à decisão de impor novos bloqueios imediatamente é o ritmo lento com que a campanha de vacinação do país está indo: com menos de 5% da população recebendo vacinas completas, a Austrália está muito atrás de quase todos os outros países. O atraso nas vacinas se deve principalmente ao fato de a Austrália depender fortemente da vacina feita pela AstraZeneca, que é parcialmente importada do exterior e parcialmente produzida na fábrica de Melbourne.

O problema é que até agora o AstraZeneca só foi administrado a pessoas com mais de 60 anos, enquanto os jovens receberam a vacina da Pfizer-BioNTech, a única outra empresa aprovada até à data. Porém, há menos estoque da vacina Pfizer-BioNTech, e ela não pode ser produzida na Austrália, apenas importada. Assim, para acelerar a vacinação na noite de segunda-feira, o primeiro-ministro Scott Morrison disse que a AstraZeneca também poderia ser administrada a menores de 60 anos, mas somente após consultar um médico de família.

