A partir de Lorenzo Cremonese, Marta Serafini e Paolo Fosci

A notícia de terça-feira, 23 de agosto, ao vivo. Reunião do Conselho de Segurança da ONU de hoje sobre os riscos enfrentados pela Usina Nuclear de Zaporizhia

• A guerra veio na Ucrânia Hoje 181.

• De acordo com o russo 007, o responsável pelo assassinato de Daria Dogina será um mulher ucraniana fugiu para a Estônia.

• Enquanto isso, Putin assinou um decreto para conceder postumamente a Ordem da Coragem à filha do filósofo Alexander Dugin.

• Kyiv nega qualquer responsabilidade pelo fato de que a família Dugin não faz parte dos organizadores e gestores ativos da guerra.

• Reunião extraordinária de hoje do Conselho de Segurança da ONU sobre o alerta da usina nuclear em Zaporizhia.

08:54 – A Rússia perdeu 45.000 soldados desde o início da guerra A Rússia perdeu cerca de 45.550 soldados na Ucrânia desde o início da invasão russa ao país. O anúncio foi feito pelo Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com relatórios Ukrinform citando números de Kyiv, as perdas totais sofridas pelos russos também incluem 1.921 tanques, 4.238 veículos de combate blindados, 1.033 sistemas de artilharia, 266 sistemas de mísseis de lançamento múltiplo, 146 sistemas antiaéreos, 234 aeronaves, 198 helicópteros e 3.150. Veículos, tanques de combustível, 15 navios de guerra, 817 drones, 99 unidades de equipamentos especiais

08:41 – Kyiv: 17 soldados russos foram mortos no sul do país A força aérea da Ucrânia operando na frente sul do país bombardeou uma base russa durante a noite, matando 17 soldados. O Ukrinform relata isso. O portal ucraniano acrescenta que as forças de ocupação também perderam um sistema de mísseis antiaéreos, uma unidade de artilharia, cinco caminhões, veículos blindados e um depósito de munições em Kakhovka, estado de Kherson.

08:19 – Save the Children: 942 crianças morreram desde o início da guerra Da invasão de 24 de fevereiro a 10 de agosto, pelo menos 942 crianças foram mortas ou feridas na Ucrânia, uma média de cinco por dia: 356 crianças perderam a vida e 586 ficaram feridas. Estas são estimativas de Save the Children. Pelo menos 16% deles tinham menos de cinco anos quando a guerra eclodiu. De acordo com as Nações Unidas, o número total de vítimas provavelmente será muito maior do que o atualmente confirmado. A maioria das vítimas infantis está associada ao uso de armas explosivas em áreas urbanas povoadas. READ Vírus perfeito, situação perigosa - Il Tempo

07h36 – Kuleba: Apenas Hungria e Ucrânia não nos forneceram armas O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em entrevista a um jornal ucraniano, confirmou que todos os países da UE, com exceção da Áustria-Hungria, forneceram armas a Kyiv após a invasão. Ele disse que, com exceção da Hungria e da Áustria, como país neutro, o fornecimento de armas para a Ucrânia não é uma conta para nenhum país europeu, apesar de já ter sido anteriormente. O ministro acrescentou que as discussões políticas dos países ocidentais sobre quando e o que fornecer armas custam à Ucrânia perdas diárias no front.

Sobre a descoberta de gás ao largo da costa de Chipre Positivo, mas não resolve os problemas energéticos da Itália no curto prazo: para transportar esse gás é necessário construir oleoduto do leste O que não será concluído em quatro anos, segundo a própria administração da Eni. Enquanto isso, a hiperinflação do gás e. O perigo que a Europa perde neste outono e inverno perigosos. como Alberto Cl por aqui O governo alemão estima que o consumo deve ser reduzido em pelo menos 20%, muito superior à redução de 15% (para muitos países reduzida a 7%) indicada pela Comissão de Bruxelas. Um dos fatores por trás disso Mais aumentos de preços A busca frenética da Alemanha por um gás alternativo à Rússia para cobrir o consumo e aumentar o armazenamento. Só Choque de energia em andamento Há muita confusão e desinformação. Entre os clichês que nos impedem de entender o que está acontecendo conosco, há dois em particular que são enganosos e ultrapassados. Um atribui a crise à guerra na Ucrânia e às sanções. Outro demoniza as corporações multinacionais de petróleo e gás ocidentais. Vamos ver por que esses preconceitos devem ser eliminados. Leia o artigo completo aqui

05:54 – A mulher acusada da morte de Dugina: o que dizem os russos (Guido Olímpico) Moscou anuncia sua solução em tempo recordeO assassinato de Daria Dugina Ele acusa – novamente – de inteligência de Kyiv. Tese – tida como certa – que pode levar a consequências desastrosas. Para os investigadores agir teria sido Natalia Pavlovna Vovk, ucraniana. O FSB afirma que a mulher, Associado ao Batalhão AzovEla chegará ao país em julho com a filha de 12 anos e ficará de olho nos hábitos de Dougina. A base de sua casa era um apartamento alugado. fazer ataque Fugir para a Estônia. Uma longa jornada faz parte de um processo complexo e bem planejado. Pelo menos é o que eles repetem da Rússia. Veremos nas próximas horas se o arquivo será enriquecido com informações, para serem avaliadas e verificadas. Os serviços são negociados atualmente Vídeo mostrando o principal suspeito Ao entrar no país de carro e ao sair com cheques relativos, ele troca placas de sua picape (cazaque em vez de ucraniana), uma peça em frente a um prédio. READ Austrália: resgatar um amigo de um crocodilo, ferido, mas vivo - o mundo Leia o artigo completo aqui

05:48 – Estados Unidos da América: Rússia intensificará seus ataques nos próximos dias O Departamento de Estado tem informações de que a Rússia pode intensificar seus ataques à infraestrutura civil e governamental da Ucrânia nos próximos dias. Isso foi afirmado pela Embaixada dos EUA em Kyiv, enfatizando que os ataques russos na Ucrânia continuam a representar uma ameaça para civis e infraestrutura civil.

05:48 – Os Estados Unidos enviam armas de combate corpo a corpo para Kyiv O Pentágono está enviando novas armas e equipamentos para a Ucrânia para combate corpo a corpo. O Washington Post revelou isso, explicando que as autoridades ucranianas discutiram abertamente uma ofensiva contra a estratégica cidade portuária de Kherson, que é controlada pela Rússia, mas que havia poucas evidências na linha de frente de que Kyiv estava pronta para realizar uma operação que requerem grandes números. . de tropas, veículos blindados poderosos e armas para ultrapassar o exército russo numericamente superior. O pacote mais recente aparece como um primeiro passo para resolver alguns dos déficits de armas que as forças ucranianas podem precisar para lançar um contra-ataque. A nova oferta inclui veículos blindados resistentes a minas, obuses leves de movimento rápido, rifles sem recuo com alcance de algumas centenas de metros e lançadores de foguetes limitados a menos de três milhas. READ Vacina, interrompida entre os professores nos últimos sete dias. Poucas das primeiras doses, mesmo entre pessoas de 60 anos: em apenas um mês 186.861 de 1,4 milhões "descobertas"

05:37 – O Conselho de Segurança da ONU hoje na usina Zaporizhzhya O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá urgentemente em 23 de agosto para discutir a situação em Usina nuclear ucraniana ZaporizhzhiaFoi ocupada por forças russas e recentemente foi alvo de inúmeros ataques militares. A reunião foi realizada a pedido da Rússia, que solicitou a participação do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que na semana passada abordou a questão da usina durante uma visita à Ucrânia durante a qual se encontrou, entre outros, com o chefe de Estado, Volodymyr. Zelenski.

05:36 – União Europeia avalia treinamento das forças de Kyiv, Moscou irritada O coordenador de política externa da União Européia, Josep Borrell, anunciou que a União Européia discutirá o lançamento de uma grande operação de treinamento para forças ucranianas em países vizinhos. Falando em uma coletiva de imprensa em Santander, norte da Espanha, Borrell disse que a proposta será discutida na reunião informal dos ministros da Defesa da UE que começa na segunda-feira em Praga. “Espero que seja aprovado”, acrescentou. As palavras de Borrell imediatamente provocaram uma reação de Moscou. As coisas devem ser ditas como são: a União Europeia montará campos de treinamento para terroristas e militantes nazistas no regime de Kyiv, chocou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, via Telegram. Mesmo 100 anos atrás, os europeus não entenderam imediatamente o que é o fascismo. Então eles entenderam, mas era tarde demais, concluiu o orador.