Ela está de volta em casa graças a um vídeo do YouTube

História do Deus Pooja, agora um adolescente de 16 anos. Depois disso foi sequestrado há 9 anosEu consegui chegar em casa com ajuda Vídeo do youtube. Agora ela se reuniu com sua família e contou as atrocidades e abusos que sofreu.

A história de Pooja Jawd que foi sequestrada aos sete anos de idade

A história foi noticiada pela BBC e começou há nove anos, em 22 de janeiro de 2013. Ao sair da escola um Mumbaino estado MaharashtraPooja Goode, de 7 anos, é acompanhado por um casal.

Os dois que foram identificados pela polícia como Harry e Sonny D’SouzaEles ofereceram sorvete à menina e a persuadiram a segui-la. Anos de vida se seguiram com o casal, que aparentemente ia sequestrar a menina porque não podiam ter filhos.

A menina foi sequestrada em Mumbai, na Índia, em 2013

Para Pooja e família, foi o início de um pesadelo de nove anos que terminou 4 de agostoQuando Pooja conseguiu escapar.

Abuso infantil e horror

A mesma adolescente contou a fuga milagrosa, uma vez com a mãe, Poonam Jude dois irmãos. O pai morreu no final deste ano.

Segundo relatos, a vida de Pooja com o casal que a sequestrou foi cheia de horror: ela foi trazida pela primeira vez ao Guaentão KarnatakaSob ameaça de violência física se chorar ou chamar a atenção. Ela foi para a escola por algum tempo, e depois foi retirada.

A situação se agravou quando o casal finalmente conseguiu ter um filho: “Eles me bateram com um cinto, me chutaram e me deram socos. Rolando com tanta força que me bateram que minhas costas sangraram“.

Você conseguiu de graça graças a um vídeo do Youtube

Forçada a trabalhar em ambientes fechados e ao ar livre por 12 a 24 horas, ela disse que foi sua profissão que a salvou. Um dia, Pooja conseguiu usar o celular do casal enquanto dormiam: procurei o nome dela no YouTube e encontrei Vídeo de seu sequestro.

Aqui, ele também encontrou um número para pedir ajuda. Demorou 7 meses: enquanto trabalhava como babá em outra casa, ela pediu ajuda a uma empregada de 35 anos e conseguiu ligar para a mãe.

Após a primeira videoconferência, foi divulgado o boletim de ocorrência que permitiu esta Harry D’Souza preso (Para ele acusações de sequestro, ameaça, violência física e violação das leis de trabalho infantil) Pooja se reencontra com sua família.