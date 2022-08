Entre no shopping com SUV e vá para o segundo andar: Ótimo vídeo

Jornalista profissional desde 2017, escrevo sobre assuntos econômicos, políticos e atuais, e sempre me interessei por questões sociais e esportivas. Apaixonado por música, tive muitas experiências no rádio. Depois do mestrado em jornalismo em Turim, passei anos por Palermo, onde nasci, e agora estou de volta.

Talvez ele estivesse planejando imitar os Blues Brothers quando Ela dirigiu seu carro para um shopping center nos subúrbios ao sul de Boston, EUA. No entanto, a mulher que dirigia o carro não foi perseguida pela polícia como Dan Aykroyd e John Belushi no famoso filme de 1980: em vez de ter agentes em seus calcanhares, ela os encontrou na frente deles assim que chegou ao segundo andar, sob suspeita. Os olhos dos clientes e colaboradores do Shopping Center.

Entre no shopping com SUV: o episódio

O incidente ocorreu no shopping South Shore Plaza, nos arredores de Boston, e uma senhora idosa do mesmo estado de Massachusetts apareceu.

O Departamento de Polícia da Cidade dos EUA explicou, em um comunicado à imprensa, que por razões que não são claras, a mulher atravessou uma ponte de pedestres de um estacionamento e entrou no “centro comercial” pelas portas automáticas duplas onde a trava de segurança havia sido levantada. Um acidente recente.

vídeo

A cena foi capturada em vídeo e fotos dos celulares de compradores que assistiram o Lincoln MKX passar lentamente pelo shopping.

a história

A mulher dirigiu quase metade do comprimento de um campo de futebol pela entrada principal no segundo andar do shopping antes de ser bloqueada por dois policiais. “Quando olhei para cima, havia um carro no canto da minha janela. Ela entrou, virou à esquerda e, finalmente, alguém a parou”, disse Stacey Bartkus, uma vendedora de loja, à NBC Boston. dirigindo.” para perguntar:Você sabe como sair daqui?“.