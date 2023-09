Seul tem muito turismo subterrâneo

Decoração leve dentro de um túnel em Seul, Coreia do Sul (AP Photo/Lee ​​Jin-man)

Um enorme espaço subterrâneo foi aberto aos visitantes pela primeira vez na capital sul-coreana

Na semana passada, em Seul, capital da Coreia do Sul, a administração local abriu ao público um enorme espaço subterrâneo de aproximadamente 3 mil Metros quadrados que ainda não eram acessíveis: O espaço está localizado aproximadamente 13 metros abaixo da Seoul Square, a praça mais famosa de Seul. Não se sabe por que foi construído, se como um bunker subterrâneo ou como um espaço para conectar as estações de metrô vizinhas Prefeitura e Eulljiro 1-ga. suposto Pela administração municipal.

Até 23 de setembro, serão organizadas visitas guiadas todos os fins de semana: quatro passeios por dia, cada um com a duração de cerca de uma hora e em grupos de 10 pessoas. O cenário é bastante sugestivo: você entra por uma pequena porta nos fundos da brinquedoteca abandonada, que é bastante escura e precisa de tochas para iluminá-la. Altas estalactites pendem do teto e, durante o passeio, você usa máscara contra poeira, capacete de segurança e protetores para sapatos. Eles podem ser ouvidos ao fundo Muito forte O barulho e as vibrações da Linha 2, o metrô que funciona em um nível mais subterrâneo (o espaço fica entre o túnel do metrô e a praça).

As visitas guiadas ao espaço abaixo do Seoul Plaza são as mais recentes de uma série de iniciativas semelhantes lançadas pela administração local nos últimos anos para melhorar os seus muitos espaços subterrâneos: em alguns casos as estações de metro estão abandonadas ou nunca foram utilizadas, noutros bunkers foram construídos no subsolo como abrigos em tempos de conflito. Noutros casos, como os da Praça de Seul, são espaços cuja história e origem precisas não são conhecidas.

Os passeios organizados pelo espaço subterrâneo são uma iniciativa temporária: a administração local de Seul pretende transformar a enorme área numa atracção mais organizada e específica e, para isso, organizou também um concurso no qual os participantes podem apresentar propostas no formulário de fotos ou vídeos curtos. Os projetos considerados mais convincentes serão premiados e os autores receberão o financiamento necessário para implementá-los. Não está claro quantos projetos serão premiados, nem que tipos de propostas foram apresentadas até agora. Funcionários da administração de Seul Eles disseram Para o jornal coreano Diário Econômico da Coreia Uma ideia é transformar a área em uma espécie de espaço de entretenimento.

Entre os espaços subterrâneos que a administração de Seul abriu recentemente ao público, há um Estação abandonada Escavado sob a estação Sinseul-dong: Aberto ao público em 2017, este espaço foi construído em 1974 como plataforma de metrô, mas nunca foi utilizado porque os planos de construção da rede mudaram durante a construção. Permaneceu fechado desde então. O interesse por esta área atraiu também alguns filmes e videoclips para os quais o espaço abandonado foi escolhido como cenário devido ao seu aspecto evocativo: em particular o filme Olhos friosde 2013, e alguns vídeos de grupos de K-Pop, fenômeno musical e cultural sul-coreano que começou a ser conhecido mundialmente na década de 2000.

Durante vários anos, o bunker escavado no porão de uma estação rodoviária no distrito financeiro de Yeouido, também em Seul, também esteve aberto ao público. Foi descoberta uma área de mais de 800 metros quadrados Em 2005 Durante as obras da estação: foram encontrados em seu interior utensílios e estruturas de uso diário como sofás e banheiros. Segundo a administração local, foi construído em 1977, como parte de uma série de fortes tensões com a Coreia do Norte. O espaço foi convertido para Galeria de Arte Museu de Arte de Seul (SeMA).

Outro bunker foi então aberto ao público na área de Jongno, que se acredita ter sido construído durante o domínio colonial japonês, que durou de 1910 a 1945: neste caso o espaço foi mantido como está. museu Do período colonial, com os quartos e objetos internos intactos, com luzes e sons Reprodução A atmosfera daquele período é como sirenes de bombardeio e sons de ataques aéreos. Antes de virar museu, o espaço era utilizado para visitas escolares. Entre os espaços subterrâneos que ainda não foram reconvertidos, existem pelo menos outros quatro espaços, todos próximos de estações de metro.

