Revolução na sala de aula. “Tecnologia prejudicial e o declínio da aprendizagem.”

As crianças suecas que regressaram à escola tiveram uma surpresa: em vez dos tablets e dispositivos digitais introduzidos nos últimos anos na crença de que melhoram a aprendizagem, encontraram livros físicos, cadernos, papel e canetas usados ​​pelos seus pais. A nova ministra da Educação, Carlotta “Lotta” Edholm, que está no cargo há 11 meses na coligação de centro-direita, decidiu regressar aos antigos sistemas de ensino, invertendo uma tendência que já introduziu tablets nas salas de aula do jardim de infância. “Os estudantes suecos precisam de mais livros didáticos e menos computadores”, declarou Edholm em março. Os resultados de um inquérito internacional, repetido de cinco em cinco anos, convenceram o governo a restabelecer tempos de leitura mais tranquilos nas escolas, com textos escritos à mão com uma bela caligrafia e pesquisas realizadas em livros, em vez de online, que medem a capacidade de leitura. Para alunos com idade entre nove e dez anos. A pesquisa, chamada Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), já destacava em 2021 que as crianças suecas que ingressam na quarta série alcançaram uma média de 544 pontos, um valor inferior em comparação com 555 pontos em 2016. O PIRLS está examinando as crianças nas escolas à medida que se movem. de escola em escola. “Aprender a Ler” a “Ler para Aprender” mede eficazmente a sua capacidade de utilizar a leitura para aprender novos conceitos.

Muitos especialistas atribuem este declínio ao uso excessivo de ferramentas digitais que deixam menos tempo para pensar e à necessidade de assimilar conhecimentos com a lentidão que este processo mental exige.

A baixa capacidade de leitura dos estudantes suecos ainda os mantém numa excelente posição no mundo, já que ocupa o sétimo lugar ao lado de Taiwan, atrás de Singapura, que lidera o ranking com 587 pontos, Hong Kong, Federação Russa, Inglaterra, Finlândia e Polónia. A Itália (537) está um pouco atrás, mas à frente da Alemanha, França, Áustria e Portugal.

Edholm disse que quer acabar com todas as formas de ensino digital para crianças menores de seis anos, para que isso não afete a sua capacidade de aprender. Na sua opinião, os tablets nas creches levaram a um declínio acentuado nas competências básicas, mesmo nas escolas. Parte dos professores que muitas vezes confiam aos computadores a função educativa que devem desempenhar.

É claro que nem todos gostaram da decisão do governo e temia-se que as crianças considerassem a escola um ambiente chato e antiquado, que não corresponde à realidade do mundo que as rodeia, sendo mais dinâmico e divertido. Também se acreditava que o declínio na capacidade de leitura se devia à Covid ou à chegada de muitas crianças imigrantes que ainda não falam bem o sueco, mas Lotta Edholm respondeu às críticas citando pesquisas do Karolinska Institutet, um dos mais importantes do mundo. universidades. Medicine World, que escolhe anualmente o vencedor do Prémio Nobel: “Há provas científicas claras de que as ferramentas digitais prejudicam a aprendizagem dos alunos em vez de a melhorarem. Acreditamos que o foco deve voltar a ser a aquisição de conhecimento através de livros didáticos impressos e da experiência dos professores, em vez de adquirir conhecimento principalmente a partir de fontes digitais disponíveis gratuitamente, cuja precisão não foi verificada.

A UNESCO expressou recentemente a mesma preocupação, publicando em agosto um relatório no qual lançava um “apelo urgente ao uso apropriado da tecnologia na educação”. Embora todos os países devam acelerar as ligações à Internet nas escolas, afirma o relatório, os dispositivos digitais nunca devem substituir a educação de alta qualidade liderada por professores. Assim, Eldom está a avançar: enquanto os governos do resto da Europa atribuem dinheiro para fornecer mais computadores nas escolas, o governo sueco decidiu gastar 500 milhões de coroas (equivalente a 42 milhões de euros) por ano para devolver os livros às salas de aula e devolvê-los às escolas. de novo. Para entender o que está escrito.