O fim do mundo na Líbia e o medo de 20 mil vítimas devido às inundações. Atualizações de vídeo »ILMETEO.it

Inundações na LíbiaÉ um desastre! Está prestes a Um dos piores desastres relacionados com o clima do século passadoNa verdade, há temores de 20 mil mortes.

Em comparação com as 10.000 vítimas anunciadas pelas agências humanitárias oficiais, como o Crescente Vermelho Líbio, o novo número Uma estimativa dramática de 20.000 mortes Nasceu em Diretor do Centro Médico Al Bayda, Abdul Rahim MadiCitado pelo jornal The Guardian, enquanto a ajuda internacional começava a chegar gradualmente ao local, as mortes confirmadas até agora devido às inundações em Derna são 3800: As autoridades locais anunciaram isso.

mas O que desencadeou isso Este desastre?

Vamos dar um passo para trás. Entre 4 e 7 de Setembro, um sistema estacionário de baixa pressão (ciclone) causou fortes chuvas e inundações na Grécia, Bulgária e Turquia. A depressão mais tarde avançou para o Norte da África. Fraqueza, claro, mas apenas temporariamente. Na verdade, graças às temperaturas ainda muito elevadas no Mediterrâneo, a depressão intensificou-se novamente. Mudando para o chamado farmacêutico Que chegou em 10 de setembro A costa da Líbia está testemunhando fortes chuvas e ventos fortes.

A Autoridade Meteorológica da Líbia forneceu um resumo dos valores medidos durante a passagem da tempestade, que recebeu o nome de Daniel. De acordo com o relatório, eles ficaram entre 150 e 240 mm em doze cidades A costa oriental, incluindo Benghazi. para Branco Chuvas fortes foram registradas (414,1 milímetros). A velocidade do vento atingiu 70-80 km/h, mas estas medições não concordam com as análises dos mapas meteorológicos. Ou seja, eles são subestimados.

lá A devastação foi completa Com cidades completamente submersas InundaçõesPontes foram destruídas e barragens ruíram, como podemos ver nas fotos abaixo. Na verdade, essa é a quantidade de chuva que normalmente cairia em dois anos, mas concentrada em apenas 24 horas. Danos causados ​​pelas inundações que atingiram a Líbia

Entre os termos usados ​​para descrever a tempestade está o termo médico, Da união de palavras Furacão Mediterrâneo Ou um furacão no Mediterrâneo. Uma vez que estes eventos ocorreram uma vez a cada 10 anos (se não mais), registamos agora também 2 ou 3 eventos por ano (o primeiro de 2023 já em Janeiro, no alto Adriático). A formação destas máquinas atmosféricas geralmente misteriosas requer Temperaturas da água do mar muito quentes; 26°C é o limite oficial para o desenvolvimento de ciclones tropicais. Este Verão, ondas de calor recorde no sul da Europa provocaram uma subida vertiginosa das temperaturas. O sul do Mediterrâneo ainda regista temperaturas do mar na faixa dos 25-28 graus Celsius, e até 30 graus Celsius localmente. A característica básica deste tipo de fenômeno é o “núcleo quente”. (essência quente Tecnicamente), está particularmente bem presente nas camadas inferiores (850 hPa, cerca de 1450 m), com temperaturas de +2°C +3°C (se não mais) em comparação com o ambiente circundante. defoto Satélites Podemos ver toda a força deste furacão prestes a atingir a Líbia. Medicane (furacão mediterrâneo ou furacão mediterrâneo) visto de satélite A família Medicane consegue manter uma força significativa durante a sua viagem, o que muitas vezes se traduz numa intensa actividade convectiva no centro, onde podem esconder-se sistemas de tempestades particularmente violentas, e em ventos muito fortes e turbulentos com rajadas de vento. Mais de 120 km/hmuitas vezes na forma de uma tempestade.

Não é improvável que outros sejam formados nas próximas semanas farmacêutico No Mar Mediterrâneo; Portanto é essencial Monitore as condições e temperaturas da água marinha E novas incursões do norte da Europa que poderão levar a novos e maliciosos furacões.