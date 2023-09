Hunter Biden, filho do presidente dos EUA acusado de posse ilegal de armas: últimas notícias

Hunter Biden foi formalmente acusado hoje por promotores federais em Delaware por três acusações relacionadas ao incidente Posse ilegal de armas. O filho do Presidente dos Estados Unidos é acusado de mentir essencialmente ao declarar que não usava drogas no preenchimento dos formulários Comprou um Colt Cobra em outubro de 2018. Além disso, Hunter Biden, que admitiu ter problemas com drogas nos últimos anos, foi acusado Posse de arma sob efeito de drogas.

Leia também

A histórica acusação do filho de um presidente em exercício ocorre poucos dias depois de a maioria republicana na Câmara dos Representantes ter anunciado o lançamento de uma investigação de impeachment sobre os alegados laços ilícitos entre Biden e os negócios estrangeiros de Hunter. A acusação surge após o colapso do acordo que Hunter Biden chegou com o procurador-geral David Weiss, que foi nomeado pela administração Trump e depois confirmado pela administração Biden, para investigar os assuntos e a vida pessoal do filho do presidente.

Em Junho passado, a investigação parecia ter sido concluída com um acordo no qual Hunter se declarou culpado de dois crimes fiscais menores e iniciou uma operação extrajudicial para evitar processos por acusações de armas. No entanto, o acordo ruiu em Julho, quando a juíza Marilyn Noreika expressou dúvidas sobre a sua estrutura. Semanas depois, em 11 de agosto, o procurador-geral Merrick Garland concedeu a Weiss o status de promotor especial, dando-lhe autoridade para acusar Hunter Biden em qualquer distrito do país.

Portanto, a acusação de hoje pode não ser a única, uma vez que o acordo também falhou no que diz respeito à parte dos crimes fiscais menores. A decisão de Weiss ocorre no momento em que os advogados de Hunter Biden o acusam de renegar um acordo que dizem já ter sido ratificado.