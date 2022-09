Desde o início desta semana em Jackson, capital do Mississippi (EUA), vive-se uma aguda crise hídrica que deixou a maioria dos 150 mil moradores sem água. O problema pode ser devido à falha da estação de tratamento que atende a cidade, devido àInundação do Rio das Pérolas que ocorreu entre o fim de semana e segunda-feira. Além disso, devido à avaria, em áreas onde a água encanada chegou ou foi restaurada, existe o risco de que não seja seguro do ponto de vista higiênico: as autoridades locais recomendam beber apenas após fervê-lo por pelo menos um minuto. De acordo com Jim Craig, MD, diretor médico do Departamento de Saúde do Mississippi, a água pode ser usada para lavar e tomar banho, mas Faça uma recomendação Muito específico para moradores, o que indica a gravidade da situação:

Certifique-se de não abrir a boca durante o banho.

Até agora não há água corrente em muitas áreas, enquanto em outras sai das torneiras com uma aparência estranha, turva e marrom. O sistema de água do Mississippi está com problemas há anos, mas as recentes inundações levaram a situação ao extremo.

Em suma, os danos na estação de tratamento repercutiram em toda a rede porque a partir daí a água é enviada para as cisternas da cidade, que a distribui por todas as casas. No entanto, os tanques só dispensavam água com a pressão adequada quando estavam cheios, enquanto um mau funcionamento do sistema os deixava meio vazios e, portanto, incapazes de dispensar água com pressão suficiente.

O governador do Mississippi, Tate Reeves, disse que o equipamento para medir o pH da água – sua acidez ou base – também está tendo problemas. Se o pH da água for muito baixo ou muito alto, é intragável, também devido às recomendações de Craig e de outras autoridades. Nos últimos dias, a prefeitura de Jackson e do estado instalaram alguns centros de distribuição de água potável, onde se formaram longas filas de moradores.

Não está claro quando a situação será resolvida. O prefeito de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, disse que o serviço será restabelecido no final desta semana, mas especifica que, enquanto a pressão da estação e dos tanques voltar ao normal, os moradores terão que manter a água fervendo antes de beber.