Ataque a Christina Kirchner falha após a prisão do agressor – Corriere.it

O atacante brasileiro de 35 anos foi preso: tentou atingir o vice-presidente e o ex-presidente da Argentina na cabeça em frente à sua casa, mas a bala não explodiu

A tentativa de homicídio foi flagrada pelas câmeras. Muitos canais de TV foram transmitidos Imagem de um homem se aproximando de Kirchner com uma pistola e mirando na cabeça dela, mas o tiro não dispara. Ela tinha acabado de sair do carro que levou para casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

Kirchner está a caminho de casa do tribunal: ele está no meio de um julgamento de suborno: Acusada de abusar de seu poder de adjudicar contratos públicos a Lázaro Antonio Páez, proprietário de uma construtora, durante seus dois mandatos presidenciais, de 2007 a 2015.



Em 22 de agosto, o promotor federal exigiu que Kirchner fosse condenado a 12 anos de prisão e proibido de exercer cargos públicos por tempo indeterminado. Desde então, centenas de seus apoiadores se reuniram em frente à sua casa em protesto.

Kirchner também é presidente do Senado e goza de imunidade parlamentar: ele não pode ser preso a menos que o Supremo Tribunal do país ratifique sua decisão, ou se ele perder sua cadeira no Senado nas próximas eleições no final de 2023. Há mais julgamentos de corrupção após seu mandato como presidente .

O ataque ao vice-presidente foi condenado não apenas pelo governo, mas também pela coalizão de oposição Juntos pela Mudança, que exigiu uma investigação dos fatos. “A situação agora precisa ser analisada por nossa equipe forense”, disse o ministro da Segurança, Anibal Fernandez.

O presidente Fernandez pediu Hoje é feriado nacional para dar tempo aos argentinos para “se expressar em defesa da vida, da democracia e da solidariedade com nosso vice-presidente”..