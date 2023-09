Boletim meteorológico ao vivo – O furacão Daniel destrói a Grécia, inunda e faz vítimas também na Turquia, Bulgária e Istambul debaixo d’água. Fotos e vídeos « 3B Meteo

tempo de leitura

Boletim meteorológico – Inundações, deslizamentos de terra e inundações devastam Grécia, Bulgária e Turquia

Fim do verão de 2023 Vamos lembrar disso por muito tempo Grécia Pelos incêndios devastadores que atingiram a fronteira com Türkiye e Inundações causadas pelo desenvolvimento de um furacão no Mediterrâneo. Ele chegou quase silenciosamente Danilo (o nome oficial da depressão) tem sido gradualmente Condensado Na extensão do mar entre o sul do Mar Jónico e o sugador Mar da Líbia Vapor de águas superficiais quentes no mar. A constante exposição ao chamado das correntes úmidas de sudeste que acompanham o Dunya levou à ocorrência de A Insistência, com medo da chuva sobre grande parte do leste e nordeste da Grécia. A quantidade de chuva que caiu Em 48 horas eles realmente estão incrível Principalmente pela sua propagação. Estamos falando de uma média de 250/300 mm em uma área de mais de 50 mil quilômetros quadrados com Pontos locais 600/700 mmPraticamente a chuva caiu durante um ano inteiro em dois dias Registrar valores em 24 horas. Principalmente o território Montanhoso e montanhoso Ele respondeu da única maneira possível, derretendo e submergindo Inundações e deslizamentos de terra Áreas a jusante. Especialmente a região de Volos foi devastada Uma pessoa morreu no carro puxado pela corrente, mas foram registados danos massivos em toda a região oriental, de Salónica a Atenas. Existem milhares de pessoas deslocadas e sem-abrigo.

A Grécia é o país cujos cidadãos serão queimados, afogados ou mandados para o hospital pela polícia. # # pic.twitter.com/7rO51PC1Cw – Loira (@ Nimia82076477) 5 de setembro de 2023

Não é bem o que eles tinham em mente quando nomearam este café à beira da estrada, eu acho. Geralmente é uma estrada de duas pistas com um rio do outro lado das árvores. #volos Inundações na Grécia pic.twitter.com/MND4flQgI2 – nomadposum (@nomadposum) 6 de setembro de 2023

A situação também é perigosa entre a Bulgária e a Turquia. Aqui especialmente na parte ocidental do país. atingido por um Inundações severas também na cidade de Istambul Onde a altura da água em algumas áreas da cidade ultrapassava um metro e meio, então tudo ficou submerso. Segundo as autoridades, haverá pelo menos 7 vítimas, incluindo pelo menos dois turistas Seu bangalô teria sido levado pela força da água no acampamento.

Urgente: chuva forte em #Bulgária Os primeiros andares de muitos hotéis foram inundados. Carros também ficaram submersos nas enchentes. Tempestades declararam estado de emergência. pic.twitter.com/AUeRHFg0HI -Evocentral (@evocentralnews) 5 de setembro de 2023

