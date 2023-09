Assalto ao Capitólio, ex-líder dos Proud Boys condenado a 22 anos de prisão: ‘Vou viver com esta vergonha para o resto da minha vida’

Nova Iorque -Henrique Enrique TarrioO líder da milícia de extrema direita, os Proud Boys, foi condenado a 22 anos de prisão pelo seu papel na revolta de 6 de janeiro de 2021, quando centenas de apoiantes de Morsi se manifestaram. Donald Trump atacando o Congresso dos EUA na tentativa de impedir a ratificação de sua vitória Joe Biden nas eleições presidenciais.





A punição mais severa pelo ataque ao Capitólio

É a sentença mais dura entre as centenas de sentenças que foram impostas até agora aos participantes da revolução. Mais de 1.000 pessoas foram acusadas até agora. tario39 anos, foi condenado por vários crimes, incluindo Eles planejaram uma revoltaNo julgamento de quinze semanas que terminou em maio com o veredicto.





Como seria de esperar no sistema americano, o valor da pena é determinado numa segunda audiência. Esse dia chegou e segue-se a penas pesadas para outros membros da milícia, que variam de dez a dezessete anos, e à pena de morte. Stuart Rodeso líder de outra milícia de extrema direita, os Oath Keepers, foi condenado a dezoito anos de prisão.

As mensagens ameaçadoras de Tarrio para liderar a revolução

Ao contrário dos demais, Tarrio não estava em Washington no dia do motim. E algumas semanas antes, em dezembro de 2020, ele foi preso na capital dos EUA sob a acusação de queimar a bandeira dos EUA. O movimento Vidas Negras ImportamDurante uma manifestação para protestar contra a derrota de Trump. Tarrio, que morava em Miami, Flórida, foi expulso de Washington e proibido de retornar. Mas os procuradores federais e depois um juiz de Washington consideraram que Tarrio desempenhou um papel de liderança na rebelião, como um “líder carismático” e “defensor especialista”.



(AFP)

Entre as mensagens telefônicas apreendidas pelo FBI, citadas nas razões da sentença, estavam algumas em que o líder dos Proud Boys, em tom ameaçador, ordenava aos milicianos que “Não tente sairNo dia 6 de janeiro a insurreição foi abandonada. Em outras cartas Tarrio enfatizou o valor da revolução. Alguém perguntou quem

seus assessores em um telegrama:Seja qual for o resultado…faça disso um showOs soldados de direita tentaram manter o seu líder no poder. eles falharam. Eles não são heróis, são vilõesOs promotores escreveram em um processo apresentado ao tribunal em agosto: Tarrio era o mais graduado desses soldados: seu grupo de extrema direita promove a violência e defende visões anti-semitas, anti-muçulmanas e misóginas, em favor da organização de direitos civis The Southern Poverty Law Center é um movimento de ódio.





Arrependa-se antes do julgamento

O mesmo juiz, Timothy Kelly, condenou na semana passada o outro líder do grupo, Joseph Biggs, e Ethan Norden, a 17 anos de prisão; Zachary Riehl, 15, e Dominic Pezzola, 10. O grupo foi decapitado. Toda a cimeira, à frente da organização nazi anti-semita, homofóbica e racista, passará anos atrás das grades. Antes da sentença, como todos os seus companheiros, Tarrio demonstrou remorso pelo que havia feito. “No início – admitiu – tive dúvidas se as eleições foram realmente fraudadas, mas depois todos os meios se tornaram legítimos para dar vazão à minha decepção”. “Mas este protesto não foi legítimo e o que aconteceu naquele dia é inaceitável”, acrescentou. Tarrio também pediu desculpas aos policiais agredidos durante o motim. “Estou condenado – confesso – a isso Viva sua vida com essa vergonha“.