Por que dá azar distribuir facas? Aqui está o que poderia acontecer se você fizer isso

Dar algo a um parente, amigo ou familiar é um gesto muito gentil e apreciado, mesmo que presentes nem sempre sejam bem-vindos. Porém, para evitar o desagrado de quem comprou o presente, eles fingem que gostam. Ou, em outros casos, é por sua vez dado a outra pessoa. Além dos gostos pessoais, existem presentes que nunca devem ser comprados, pois estão associados à superstição. Entre a variedade de presentes que não devem ser escolhidos, estão as facas.

O que as facas simbolizam?

o facadesde os tempos antigos, é um símbolo Grande respeito, bem como força. Foi usado como um arquivo uma arma Para defender-se e aos pais de família que o possuíam, todos considerados dignos de respeito e igual respeito. Até funcionários públicos poderiam ter uma faca como prova superioridade. Em suma, as facas estavam relacionadas Masculinidade E autoridade daqueles que os possuíam e eram sem dúvida coisas de grande valor.

Porque você não precisa desistir de facas

Livre-se das facas Não é uma boa ideiapor duas razões muito específicas: a primeira é que é considerada publicitária Afetar adversamente Relações interpessoais, como a relação entre doador e receptor, amizade ou relação de parentesco ou apego. E em segundo lugar, doar talheres é uma fonte de Má sorte e é possível Mal-entendidos e brigas entre as pessoas. Além disso, pode transformar doloroso Eu dou um. Porém, se sua melhor amiga vai se casar, por exemplo, e você quiser dar a ela um jogo de louças, incluindo talheres, terá que trocar o presente por dinheiro. Não entre em pânico, não é um número extravagante, muito pelo contrário, você só precisa de um. Tubarão. Caso contrário, que presente seria?

Superstições em outros países do mundo

Agora vamos ver quais são as crenças comuns relacionadas a diferentes países do mundo. Curioso para saber isso, V.I. FinlândiaPara pedir em casamento, a “amante” enfiou uma faca na cama de sua amada, e se ela não o tirasse de lá, o casamento estava garantido. em Reino UnidoEm vez disso, era necessário dar Meio marrom Ao doador em troca de facas. em América latina e em China, dar facas é sinônimo de romper amizade, por isso não é nada recomendável. em Japão, as facas, segundo as crenças, são uma fonte de infortúnio e servem para espantar os maus espíritos. Além disso, quando você tem uma faca de presente, você tem que fazer pacote de presente com dentro Tubarão entregar ao doador.

Países da Ásia Central: facas são presentes de boas-vindas

Acabamos de ver que em diferentes partes do mundo não é costume doar facas, mas há uma exceção. Este é DolÁsia CentralOnde a faca é um presente Grande valor E caro também. Acredita-se que a faca seja capaz de afastar doenças e situações desagradáveis. Então, por esses motivos, existe um presente que é mais do que bem-vindo e apreciado pela maioria das pessoas.

Você já deu facas a alguém? Você conhece essas superstições? Você acredita nele?