Putin declara vitória: “Mariopol é nosso”. Steel Factory Siege: ‘Nenhuma mosca vai sair’

Sem ataques diretos à siderúrgica Azovstal. Presidente russo Vladimir Putin declarando que a cidade Mariupol Agora à mão russo, mas a instalação em que pelo menos dois mil homens estão barricados só precisa ser cercada e, por enquanto, não agredida. Ele deve estar tão fechado que “nem uma mosca pode passar”, assim troveja o czar. Isso porque com a área ao redor da siderúrgica “cristalina”, o Kremlin Ele pode declarar uma vitória rápida sobre o resto da cidade e liberar armas e armas para uso nas campanhas que ele trava em outros lugares, em Donbass E nas cidades do sudeste do país.

“Zelensky ordena a rendição da siderúrgica.” General Bertolini: Só assim se pode evitar um massacre

Putin: ‘Mariopol é nosso’

Na manhã de ontem, Moscou havia anunciado a captura da cidade e, como tudo nesta guerra, houve respostas e negações. O conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Aristovich, disse: “Eles não podem tomar Azvostal fisicamente, e eles o entenderam claramente. Eles sofreram grandes perdas nessa área. Nossa resistência continua. A mesma reação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, bem como do presidente dos EUA, Joe Biden, que não confirmou a invasão de Mariupol pelos russos. “É apenas um show”, disse Biden. “Tenho certeza de que os ocupantes não vão parar até a destruição completa daqueles dentro de Azovstal – o conselheiro do prefeito Petro Andryushenko escreveu no Telegram -. Apenas intervenção externa e garantias de segurança por parte de nossos parceiros estrangeiros não salvarão a situação » . Mariupol município Sergey Orlov – mas ainda não caiu.

É verdade que as bandeiras da república separatista de Donetsk apareceram na cidade há alguns dias. E que muitas forças especiais de Moscou estão deixando a região em direção ao Donbass, onde se espera uma batalha mais violenta.

a entrevista

É por isso que, ontem, Putin decidiu mostrar na televisão uma entrevista com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, na qual o general o informou oficialmente da ocupação da cidade. Daí a correspondência do presidente para anunciar que a operação contra Azovstal seria obstruída e não permitiria qualquer movimento naquela região. O Kremlin mais uma vez se ofereceu para se render àqueles que ainda estavam imunes à planta. E eles repetiram: “Se eles forem embora, você salvará suas vidas”. Os outros, de acordo com o plano de Moscou, serão sufocados lentamente, até que os suprimentos acabem e eles tenham que depor as armas.

Interesses

A situação parece ser estável. Agora está claro que escamas mais finas estão se movendo ao redor do Azovstal. Preocupações especiais que vão além da importância da estrutura industrial. Muitas vidas serão perdidas em ambos os lados. E Putin não quer bancar o “criminoso de guerra” que Biden continua cortando. “Não há necessidade de subir nas catacumbas e rastejar no subsolo”, disse ele na versão do comandante-em-chefe, cara a cara com o ministro. Em uma conversa entre o czar e Shoigu, o general relatou que na instalação “ainda há os restantes combatentes patrióticos e mercenários estrangeiros escondidos”. Ele também observou que Kiev havia fortificado fortemente Mariupol, enviando cerca de 8.100 soldados e combatentes de batalhões nacionalistas e mercenários estrangeiros. Entre eles – de acordo com o relatório do ministro ao presidente – mais de 4.000 combatentes ucranianos foram mortos e outros 1.500 se renderam à Rússia. O número de baixas russas não foi mencionado.

propaganda

A mensagem de propaganda russa também indicava os corredores humanitários que, segundo Shoigu, estavam abrindo todos os dias, com 142.700 pessoas evacuadas. Figuras que contrastam claramente com todas as fotos e vídeos que vêm dessas áreas. Dos 90 ônibus que tiveram que sair da cidade, poucos saíram. Eles chegaram a Zaporizhzhia, mas para muitos esta não será a partida final. “Nós iremos para casa – eles declararam – Mariupol nunca se tornará russo.”

Levará mais três a quatro dias para Moscou assumir também a siderúrgica. “Nesse caso – como o próprio Putin disse no vídeo transmitido pela televisão russa – precisamos pensar em salvar a vida e a saúde de nossos soldados e oficiais”. Na verdade, invadir Azovstal poderia significar encontrar minas e armadilhas montadas por aqueles que se esconderam lá dentro por semanas. A usina e sua rede de túneis subterrâneos servem como refúgio e resistência final para milhares de combatentes ucranianos, incluindo muitos do Batalhão Azov, uma das unidades militares mais habilidosas e controversas da Ucrânia. Além disso, até 1.000 civis se esconderão na rede do metrô, se o relatório da Câmara Municipal de Mariupol no Telegram estiver correto. “Abaixo da cidade, há praticamente outra cidade”, explicou Yan Gajin, assessor do grupo separatista pró-Moscou na República Popular de Donetsk. Gagin admitiu que o local foi projetado para resistir a bombardeios e cercos e que continha um sistema de comunicação integrado que apoiava fortemente os defensores, mesmo que seu número fosse muito menor. Enquanto isso, as autoridades ucranianas locais denunciaram um verdadeiro massacre: “Até 9 mil pessoas morreram em uma vala comum em Manush”, uma cidade a 20 quilômetros de Mariupol.

troca

Mas no nível diplomático, ainda está negociando uma saída depois que os negociadores de Kiev se ofereceram para ir à cidade. E os combatentes do regimento Azov e os fuzileiros navais ucranianos, que sempre se recusaram a se render, pediram para serem transferidos para um terceiro país, onde a Turquia já era candidata a enviar um navio para romper o impasse. Também porque a ampulheta está fluindo agora e não é do interesse deles. O CEO da siderúrgica, Yuri Ryzhnikov, explicou que a situação está “perto da catástrofe. Quando a guerra começou, disse ele, estocamos bons suprimentos de comida e água em abrigos antiaéreos e em instalações fabris. Infelizmente, tudo tende a acabar.” Em mais de 50 dias de estradas russas, Mariupol foi devastada, com 90% dos prédios danificados ou destruídos. O número de mortos civis – mais de 20.000 segundo as autoridades locais – permanece fragmentado e incerto. Também Porque, à medida que as hostilidades diminuem, surgem novas atrocidades: “Nossos compatriotas – denunciou novamente o prefeito – relataram que soldados russos em Mangosh, perto de Mariupol, cavaram uma vala comum de 30 metros e levaram os corpos para longe.”