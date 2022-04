Anúncio de hambúrguer da Madi Pictures: “Com sanduíches bons, você deixará seus filhos em casa”

Sedento por dinheiro (muito). Para vender seu hambúrguer para um homem Joe Choletem 29 anos e é dono de um negócio de sanduíches em Leeds, Companhia de Hambúrguer OatleyPostar um anúncio vergonhoso sem qualquer permissão (e sem sentido). Ele usou a foto da minha mãe, Maddie McCann. A menina raptada em Portugal em 2007 – Em um estúdio de TV e uma foto de uma filha com o texto da frase assustadora: “Com hambúrguer que bom, você vai deixar seus filhos em casa. O que de pior pode acontecer. Feliz Dia das Mães para todas as mamães por aí.”





As primeiras fotos do anúncio de março: um hambúrguer e uma criança sequestrada, o que poderia dar errado? Ficou em silêncio por dias. Então, de repente, alguém entendeu o quão irritante é a combinação, o logotipo é vil e o uso da imagem da garota mais tristemente famosa da Inglaterra é insustentável. Maddie foi a heroína de uma campanha de mídia sem precedentes na Inglaterra. Esta edição encheu os tablóides, programas de televisão e talk shows por anos. A menina foi denunciada em dezenas de lugares. Um nome físico pode ser encontrado em milhões de páginas da Internet. Pela primeira vez, com um pedaço de carne, duas fatias de pão e um pouco de queijo derretido. Joe Scully tentou tirar vantagem de nome e rosto famosos até quando como um (Advertising Standards Authority) não recebeu milhares de reclamações e reclamações e, portanto, ordenou que as plataformas sociais relevantes removessem esses conteúdos.

O dono da empresa já tinha um trabalho de censura: postou uma foto de uma mãe fingindo que sua filha havia sido sequestrada e postou panfletos com fotos dos assassinos no Dia dos Pais. E ele nem se desculpou ou recuou: Al Leeds ao vivo Ele disse que só pensa em dinheiro e não importa “se as pessoas se ofenderem”. Não estava nem cheio.