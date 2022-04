Ucrânia, as últimas notícias. Moscou: Mariupol está sob nosso controle. Putin cancelou o ataque à siderúrgica

Mariupol, uma das cidades que simbolizam a resistência dos ucranianos, certamente caiu nas mãos dos russos. Isso foi afirmado pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, enquanto Putin ordenou a suspensão do ataque às usinas de aço de Azovstal para garantir a segurança dos soldados rendidos. Mais de 142.000 civis já foram evacuados da cidade. Enquanto isso, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão planejando novas medidas de apoio militar e econômico para Kiev. Hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden, fala à nação, anunciando um novo pacote de apoio militar à Ucrânia, enquanto os ministros do G7 anunciaram outros 24 bilhões a favor de Kiev. Tensão também no Extremo Oriente, depois que 11 aviões chineses invadiram o campo de identificação da defesa aérea