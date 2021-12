“Estamos sendo alvos de extremistas e autoridades” – Corriere.it

A partir de Alessandra Muglia

Igrejas e congregações foram acusadas de proselitismo. Relatos de adoradores criados por Madre Teresa foram banidos de Calcutá

Entre os últimos a acabar algemado está um padre e pastor católico. A polícia os levou no dia seguinte de sua casa em um vilarejo em Madhya Pradesh, um dos estados mais atrasados ​​da Índia, onde mais de uma em cada três pessoas vive abaixo da linha da pobreza. O padre Jam Singh Dindor e o evangelista Ansingh Ninama foram presos por atrair o povo tribal ao cristianismo, oferecendo educação e tratamento gratuitos em escolas e hospitais administrados por missionários. Tempos difíceis para os cristãos na Índia. Grupos extremistas hindus intensificaram ataques a comunidades locais no Natal. Incursões durante turbas, escolas são atacadas, estátuas são destruídas, estátuas são queimadas, padres são atacados e perseguidos. A violência foi justificada como uma reação às tentativas dos cristãos de usar os feriados para obrigar os hindus a se converterem.

Neste Natal, os remetentes de amor a Madre Teresa também estão em destaque. O governo indiano, liderado pelo partido nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, efetivamente proibiu as contas bancárias dos fiéis: em 25 de dezembro, não concordou em renovar a licença para poder se beneficiar de contribuições estrangeiras. “Sem esse dinheiro, o grupo fundado pela laureada com o Nobel Madre Teresa não teria dinheiro para trabalhar: não teria como pagar os salários dos milhares de colaboradores que trabalham em orfanatos e lares para idosos em todo o país”, afirmou. ele disse. serviço de entrega John Dial, de Nova Delhi, ex-presidente da All India Catholic Union, que representa 16 milhões de cristãos no país.

Entre as primeiras reações ao ressentimento estava a nomeação de Mamata Banerjee, mais conhecida como Didi, ‘Irmã Mais Velha’, como governadora de West Bengal, Calcutá, onde fica o escritório central dos devotos. Ontem, a mulher que está resistindo à onda do “açafrão” em um terceiro estado tuitou: “22.000 clientes e colaboradores ficaram sem comida e remédios”. “Um cruel presente de Natal para os mais pobres dos pobres”, exclamou o Padre Dominic Gomez, da Arquidiocese de Calcutá.

As batidas e violações são mais visíveis no centro e no norte da Índia, que é controlada pelo BJP. A única exceção é o estado de Bangalore, Karnataka, no sul, e o último estado na véspera de Natal aprovou uma lei anticonversão. No mesmo dia, a igreja de San Giuseppe foi vandalizada aqui. É o 40º ataque em 2021 neste estado. Padres foram agredidos ou enviados para a prisão. Como o reverendo Sumo Avarade. Num domingo de outubro, ele encontrou sua igreja “cheia de pessoas cantando canções religiosas hindus e gritando slogans”. Ele chamou a polícia, mas quando os policiais chegaram, os manifestantes o acusaram de forçar um hindu a se converter. No final, foi ele quem foi pego.