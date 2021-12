Um matador de pedófilos morrerá em uma cela de vidro

Ele é considerado o preso mais perigoso do Reino Unido e foi forçado a entrar em uma masmorra de vidro de cinco por quatro metros para o resto de sua vida, com apenas um último desejo: um papagaio como companhia ou uma poção de cianeto para ter não mais. preciso. Robert Maudsley, 68, é assassino em série Os britânicos foram obrigados a viver em uma masmorra transparente, em solidão permanente, como o canibal que saiu da pena de Thomas Harris, Hannibal Lecter. O crime dele foi depois de ser morto Cinco vezes em quatro anos, de 1974 a 1978, incluindo cinco assassinos e presidiários em crimes de abuso sexual infantil.

Não é um psiquiatra refinado e educado que é capaz de reunir algunsMelhor Chianti para um prato de fígado humano acompanhado de uma porção de favas; Mas um tipo mais digno de ‘menino da vida’ em relação a Pasolini, nascido em Liverpool, com um passado de abuso familiar seguido de abuso de substâncias e culminando em alucinações auditivas aconselhando-o a ‘matar seus pais’.

O cabelo não é tão comprido como antes, pele que raramente se beneficia do sol, maçãs do rosto pontiagudas que formam bolsas brilhantes e pesadas são olhos de porcelana que mantêm um aspecto vítreo, às vezes absorvido, como se não existissem: em uma masmorra de vidro à prova de balas Especialmente construído para ele em 1983 no porão de Wakefield Prison, West Yorkshire. Onde passará o resto de sua vida, já tendo passado mais de meio século em uma cela de confinamento solitário. “está sendo Muito perigoso, deve ser controlado pela vista “, e sem motivo ele pode cumprir o resto de sua sentença de prisão perpétua com seus outros colegas, dizem os líderes da prisão de alta segurança que recusaram outro pedido feito por Maudsley, um pedido desesperado de um homem que só pode se misturar aos grilos e às moscas que de vez em quando se aventuram em sua antiga cela.

“Porque não posso ter um papagaio no lugar das moscas, besouros e aranhas que tenho atualmente. Prometo amar e não comer?“,”Qual é o ponto de me manter trancado 23 horas por dia? Por que se preocupar em me alimentar e me dar uma hora de exercícios por dia? O que vou nomear?Estas são algumas das perguntas que o serial killer expressou em sua carta Carta de apelação relatado pelos jornais britânicos, terminando com uma consideração razoável, mas não a esta relevante para efeitos de julgar aqueles que recusaram o pedido. “Como resultado do meu tratamento e confinamento atuais, sinto que tudo o que posso realmente esperar é um colapso psicológico, doença mental e possível suicídio. ”. Um suicídio que ele já havia tentado em 1970, quatro anos antes de matar sua primeira vítima: um homem de 30 anos chamado John Farrell que lhe mostrou algumas fotos das crianças que ele havia abusado sexualmente. Era 1974. Naquela época, Maudsley tinha 21 anos e, depois de matar o pedófilo, ele se entregou voluntariamente à polícia.

Condenado por assassinato e encontrar aparentes problemas mentais, ele foi detido no Hospital Broadmoor, hospital psiquiátrico É famosa por hospedar alguns dos prisioneiros mais perigosos da Inglaterra desde o final do século XIX. Lá ele mataria um segundo molestador de crianças, David Francis, 26, em fevereiro de 1977. Eles o encontrariam pendurado em um gancho, que morreu após ser torturado por Maudsley e seu parceiro, David Cheesman. Transferido para a Prisão de Segurança Máxima de Wakefield, ele será morto novamente. Em 1978, ele estrangulou e esfaqueou Salney Darwood, de 46 anos, que cumpria pena sob uma acusação grave. Violência doméstica Isso culminou no assassinato de sua esposa, William Roberts, 56, que estava cumprindo sua pena por agressão sexual de uma mulher. menina Sete anos. Desde então, Maudsley, o monstro vingativo de Wakefield, foi forçado a um confinamento solitário por ser tão perigoso para outros prisioneiros que o governo deve ser capaz de protegê-los enquanto a punição esperada é executada – incluindoRegra de Mobed.

As prisões no Reino Unido, como outras prisões no mundo, devem cumprir uma missão: “servir a comunidade mantendo os condenados nos tribunais” e “cuidar deles com humanidade, ajudando-os a levar uma vida respeitável e útil sob custódia e após o lançamento ”. Mas essa humanidade, segundo Maudsley, apelidada de Hannibal não é por acaso, não se expressará de forma alguma em relação a ele. Não podia ter televisão para ver o que se passava no mundo, nem rádio para ouvir a música clássica que parecia gostar, tal como imaginou o protagonista em Silêncio dos Inocentes. Cabe a ele Apenas uma caixa de vidro de cerca de dez metros quadrados com uma laje de concreto para cada cama, um vaso sanitário e pia instalados no chão, uma cadeira de papelão e uma mesinha de centro que não poderia ser usada como “arma”. Nesse ambiente ele deve e deve passar 23 horas por dia – excluindo a hora do ar – esperando a morte de causas naturais. Quando você for solicitado a tomar uma dose de cianeto Para se matar se o pedido de passar horas com outros mortais que não os guardas da prisão que ele encontra duas vezes por dia fosse recusado, a resposta era simples: “númeroQuanto aos crimes cometidos, de acordo com o Tribunal Distrital, Robert Maudsley deve passar o resto de seus dias em sua cela de vidro.