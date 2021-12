Quanto eles vão subir em um curto espaço de tempo – tempo

Ainda não há cura para o Covid 19 e uma vacina até a terceira dose é a única solução no momento para interromper a infecção. A confirmação foi feita pelo Diretor do Instituto Mario Negri, Professor Giuseppe Rimuzi como convidado do “In Onda”, no episódio desta terça-feira, 28 de dezembro. o professor. Ele mostra bem a situação de vírus, cotonetes e quarentena. Molecular é certamente mais seguro que antígeno, mas o especialista pede bom senso neste ponto em que a variante Omicron – sobre a qual pouco se sabe – causou infecção e hospitalização. É inútil fazer o inquérito 4/5 dias antes de contactar a positividade confirmada, mas ao mesmo tempo vale a pena fazer também o swab expresso que se vende nas farmácias. “Há falsos positivos quando a carga viral está muito baixa”, explica o professor. “A ciência não é a Bíblia. Se alguém lhe disser que tem uma certeza, não acredite”, repete Remuzzi, e os líderes Concita De Gregorio e David Parenzo o elogiaram por sua extrema clareza. O problema era a conexão errada? pergunta Di Gregorio, mas o diretor do Instituto Mario Negri destaca o seguinte: “Na Itália o contato provavelmente está errado, mas 90% da população foi vacinada, o que é um resultado excepcional … sem falar que o contato está errado. Estados Unidos.”

Uma passagem clara e também clara sobre a terceira dose e sobre a necessidade de fazê-lo diante do pico de inflamação causado pela variante Omicron. “O terceiro recall da vacina protege contra as formas graves e a hospitalização. Acho inconcebível – diz o médico – que acabe no tratamento intensivo de uma doença que podemos prevenir”. Daí as terríveis previsões de como o número de infecções aumentará no curto prazo: “Em poucos dias chegaremos a 120 mil feridos – anuncia – então, se mantivermos as regras atuais, a maioria das pessoas acabará isolada e o país está paralisado. Eles perceberam isso nos Estados Unidos e no Reino Unido e usam o bom senso. Fizemos a coisa certa para nos proteger da infecção, mas agora faz sentido colocar 10 a 5 dias de quarentena e não fazer isso por aqueles quem recebeu a terceira dose. A política deve levar em consideração a sociedade, os hospitais, os produtores nas atividades econômicas. Pior depois da doença é a pobreza ”.