Assassino de extrema direita atira e mata cinco pessoas – Corriere.it

Massacre entre Denver e Lakewood, Colorado. A polícia interceptou o atirador e o matou

Um atirador solitário matou cinco pessoas e feriu outras duas, incluindo um policial, no estado americano do Colorado na noite de segunda-feira, antes de ser morto a tiros. Como a polícia dos Estados Unidos explicou em uma entrevista coletiva na madrugada, que começou na tarde de segunda-feira, o homem abriu Fogo em vários lugares perto de Denver e Lakewood: Em um estúdio de tatuagem em Denver, duas mulheres foram mortas e um homem ficou ferido. O atirador então se mudou para uma casa em Denver, onde atirou e matou um homem do lado de fora. Ele então se mudou para Lakewood, onde atirou em um homem em outro estúdio de tatuagem, antes de entrar no hotel, onde atirou várias vezes e matou uma recepcionista. Usando as informações do primeiro ataque, a Polícia de Lakewood conseguiu identificar o culpado que se mudou novamente.

O assassino foi baleado

Um tiroteio com nossos agentes e o assassino foi morto, disse o porta-voz da Polícia de Lakewood, John Romero, acrescentando que o atirador foi declarado morto no local.. Romero disse em entrevista coletiva ontem que a policial de Lakewood que atirou no suspeito será submetida a uma cirurgia, mas está bem. A polícia de Denver disse que, pelo que sabemos, o criminoso teve como alvo indivíduos específicos. No entanto, o chefe de polícia Paul Bazin disse que os investigadores ainda não determinaram definitivamente a causa dos ataques.