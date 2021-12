Virgínia, abra a cápsula do tempo mantida sob a estátua de Robert Lee- Corriere.it

A partir de Monica Ricci Sargentini

Uma equipe encontrou dinheiro, munição, documentos e outros artefatos dentro. Faltando para uma foto histórica do general, esperava-se encontrá-lo

Uma cápsula do tempo foi encontrada em Richmond, Virginia, nos restos de um pedestal que sustentava uma estátua do General Confederado Robert E. Lee. Dentro havia livros, dinheiro, munições, documentos e outros artefatos. A caixa está escondida na pedra fundamental das fundações do enorme memorial de Richmond desde 1887. Na terça-feira, uma equipe de especialistas abriu a caixa e documentou seu conteúdo.

A equipe de especialistas foi capaz de identificar imediatamente muitos objetos extraídos da caixa, mesmo que alguns dos materiais tenham sido deformados pela água e precisassem de mais trabalho. Especialistas estiveram disponíveis para avaliar os artefatos. Eles eram mais férteis do que esperávamos, mas não eram tão ruins, disse Kate Ridgway, a superintendente-chefe do Departamento de Recursos Históricos da Virgínia.

A cápsula do tempo havia sido encontrada no dia anterior, enterrada e na água, por trabalhadores que estavam terminando de remover o pedestal da estátua de Lee. O governador da Virgínia, Ralph Northam, ordenou a remoção da enorme estátua equestre de Lee em 2020, enquanto o movimento de protesto que eclodiu após o assassinato policial de George Floyd estava em andamento. a estátua. No entanto, ele não foi removido até setembro.

No início de dezembro, Northam ordenou que o pedestal também fosse removido e as equipes que trabalhavam no projeto começaram a procurar pelo artefato novamente. Ridgway disse que as medidas e os materiais de cobre da caixa que abriu na terça-feira correspondem a cálculos históricos. Quando o conteúdo foi despejado lá dentro, eles se alinharam com os itens listados em um artigo de jornal da época, mas perderam um importante retrato de Lincoln que esperavam encontrar.

Junto com vários livros cheios de água, panfletos e jornais, a arca continha um envelope com dinheiro confederado, cuidadosamente separado por arqueólogos, dois artefatos esculpidos, um símbolo maçônico e uma bandeira confederada. e pequenas bolas, um tipo de bala usada em uma guerra civil. Na segunda-feira, um esquadrão de explosivos examinou a cápsula para confirmar parcialmente que não havia munição real dentro.

O monumento de Lee fazia parte de um grupo de estátuas confederadas que proliferaram na Historic Monument Street em Richmond, que foi a capital confederada durante a maior parte da Guerra Civil. Outras estátuas confederadas de propriedade da cidade foram removidas no ano passado.