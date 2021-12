“Cuidado ao reduzir a quarentena”

Variante Omicron, cuidado com a “mudança de táticas e estratégias com base em dados brutos”. Isso é o que Michael Ryan, Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da Saúde, disse ao estabelecer Não é ‘aconselhável’ reduzir os controles sobre a Covid, incluindo períodos de isolamento e quarentena.

“Mesmo com as variáveis ​​anteriores, a maioria das pessoas incubou e desenvolveu sintomas, ou teste positivo, nos primeiros seis dias ou mais, e as chances de serem positivas ou de superarem o vírus mais tarde eram baixas”, disse ele em entrevista coletiva. – Mas então, cabe aos governos decidir quando deixar as pessoas fora da quarentena com testes adicionais. ”

Então ele pediu a Ryan para Cuidado quanto à possibilidade de tomada de decisões com base em dados preliminares e estudos da Omicron, o que pode indicar uma gravidade mais baixa e uma taxa maior de infecção: “Temos que esperar para ver, acho que neste ponto é aconselhável não fazer grandes mudanças e movimentos para reduzir as medidas para combater Covid-19 com base de estudos preliminares e preliminares. ”