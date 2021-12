A Organização Mundial de Saúde alerta governos, incluindo o governo italiano

O Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, alertou governos, incluindo a Itália, sobre os riscos relacionados à decisão de reduzir a duração da quarentena para pessoas que estiveram em contato com positivos: “Devemos ter cuidado para mudar as táticas com base apenas em dados brutos. “na variante Omicron”.

Ative as notificações para receber atualizações

Enquanto as novas regras quarenta Para evitar o risco de paralisia após o aumento sem precedentes no número de casos covid19, A Organização Mundial da Saúde interveio para alertar os governos sobre a necessidade de tomar decisões precipitadas. Em particular, é feita referência à decisão de reduzir a duração do isolamento para as pessoas que o vivenciaram Conexões com profissionais.

“Mesmo com as variantes anteriores, a maioria das pessoas vê o formato. sintomas Ou são positivos nos primeiros seis dias de mais ou menos contato, enquanto as chances de adoecer depois disso diminuem, mas cabe aos governos decidir quando deixar as pessoas fora da quarentena com um teste adicional. Neste momento, no entanto, devemos ter o cuidado de mudar imediatamente as táticas e estratégias com base nos dados iniciais sobre Varante Omicron“E Cauteloso Michael Ryan, Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da Saúde, relata o jornal inglês Vigia.

O primeiro a ir na direção de reduzir a quarentena foi Estados Unidos da América. O CDC decidiu reduzir a quarentena de pessoas infectadas assintomáticas de 10 para 5 dias e redefini-la para contatos de pessoas positivas que já receberam a terceira dose da vacina. O virologista Anthony Fauci explicou a decisão“Queremos que as pessoas possam voltar a trabalhar, especialmente empregos essenciais”, disse ele à CNN. Bem como a Itália depois Espanha, Pode colocar regras semelhantes em vigor em breve.

Só hoje, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva online, reiterou sua preocupação com o que está acontecendo no mundo, onde as infecções estão aumentando dramaticamente. “Estou muito preocupado que a Omicron, sendo mais portátil e ao mesmo tempo negociável que a Delta, leve a Casos de tsunami. Ele enfatizou que isso colocaria “uma pressão tremenda sobre os trabalhadores de saúde já exaustos e sobre os sistemas de saúde à beira do colapso”.