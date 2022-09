A rainha Elizabeth está morta. Carlos III é o novo rei da Europa

Elizabeth II morre, fechando um capítulo da história. O Reino Unido, o antigo Império Britânico e o mundo se despedem com profundo afeto à Rainha dos Registros, Expirado em 96 Na amada casa escocesa de Balmoral, com seus quatro filhos e familiares mais próximos ao seu redor: começando com o filho mais velho e herdeiro do trono Charles, que acabou se tornando rei aos 73 anos com sua segunda esposa Camilla ao seu lado, que foi promovida para rainha. A filha de George VI fechou os olhos para sempre no ano do Jubileu de Platina, o 70º de uma era que começou em 1952, e 18 meses após a morte de sua inseparável esposa Philip.

Somente depois de terça-feira reapareceu em uma última foto pública – Muito frágil, mas durável E com um sorriso calmo estampado em seu rosto – para desempenhar mais uma vez com fidelidade irrestrita aos seus deveres como monarca constitucional: presidindo a transferência entre Boris Johnson e Liz Truss, os décimo quarto e décimo quinto primeiros-ministros de seu longo reinado, que começou sob o sinal de Winston Churchill em Downing Street.

assine o modo de pressa Foi dado pela manhã pela proclamação totalmente irracional do Palácio de Buckingham”Os médicos se preocupam” por sua saúde (em deterioração há alguns meses entre pausas, confisco forçado e “problemas de movimento” possivelmente causados ​​por outras condições médicas), bem como por sua decisão de colocá-la “sob observação médica”. preparando claramente para o que não podia ser fixado, para aquele momento fatídico que mais cedo ou mais tarde seria imposto pelo registro; e que, no entanto, toda uma nação queria novamente adiar: agarrar-se a um ponto de referência que permanecera inalterado por muito tempo. décadas, a um dos poucos fulcros de certeza restantes Para a ilha e talvez para o mundo.

Foi confirmado que o tempo havia chegado ao fim Partida imediata de todos os quatro filhos Vossa Majestade em direção a Balmoral: com Anna, Andrea e Eduardo (acompanhados de sua esposa Sophie) seguindo Carlo. Assim como seu sobrinho William, filho mais velho de Carlo e segundo na linha de sucessão, bem como seu irmão mais novo Harry, que desembarcou na Escócia sem sua esposa Megan, para evitar mais fofocas sobre um momento solene e agonizante. Em seguida, veio uma segunda declaração para anunciar o fim, diante de uma multidão de pessoas e admiradores que entretanto se reuniam tristes e carrancudos diante da mesma residência escocesa, no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, em um dia triste mesmo de céu cinzento e chuva: Vossa Majestade – as poucas palavras do texto oficial final – ela morreu em paz Esta tarde em Balmoral.

O novo rei e rainha consorte (Carlo e Camilla) ficarão em Balmoral esta noite e estarão de volta a Londres amanhã.”

As palavras foram lidas com uma voz emocionante pela BBC e outros jornalistas da televisão britânica, e foram seguidas por lágrimas de muitas pessoas reunidas no coração de Londres em frente ao Palácio de Buckingham para testemunhar o abaixamento da bandeira real. Enquanto ela estava nas telas, após momentos de silêncio, a imagem de Elizabeth em seu esplendor real apareceu ao som de hinos. Que Deus proteja a Rainha; E de todo o planeta – monarquias ou repúblicas, não importa – o coro de mensagens de condolências e homenagens partiu imediatamente, do presidente dos EUA Joe Biden a vários líderes ou líderes passados, dirigidos à memória de uma rainha amada por muitos e reverenciado por quase todos nos cinco continentes.

As relações voláteis com Harry e Meghan

“A morte de minha amada mãe um Um momento de grande tristeza Por mim e por toda a minha família”, comentou Carlo então, em sua primeira carta como rei. Eu sei que será profundamente sentida em todo o país, no reino, na Commonwealth e em inúmeras pessoas ao redor do mundo. A consciência do carinho e respeito que sentimos pela rainha é animadora”, concluiu o novo rei que governará sob o nome de Carlos III, conforme declarou Clarence House. Palavras que ressoam em casa políticos de todas as cores. E cristãos, muçulmanos e líderes religiosos judeus. ‘Estamos devastados’finalmente resumindo em nome da nação Liz Truss, a primeira-ministra conservadora nomeada por Elizabeth II apenas 48 horas antes de sua despedida, a última primeira-ministra em seu longo mandato.

“O Reino Unido e o mundo estão em choque – Truss, vestida de preto, continuou a se dirigir ao país ao vivo do lado de fora da porta de 10 Downing Street – a rainha Elizabeth II foi uma rocha, em seu reinado este país prosperou.” Não sem sublinhar o “luto” destas horas, mas também a força do “legado duradouro”. Agora jura fidelidade “Sua Majestade Carlos III” Com uma fórmula litúrgica revisada e corrigida: “Deus salve o Rei”.

“Estou profundamente triste ao saber do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Apresento minhas sinceras condolências a Vossa Majestade, membros da Família Real e ao povo do Reino Unido e da Commonwealth. Com prazer, uno-me a todos os que choram por ela. perda em orar pelo descanso eterno da falecida Rainha e em honra de sua vida de serviço sem reservas. Para o bem da nação e da Comunidade, seu exemplo de devoção ao dever, seu firme testemunho de fé em Jesus Cristo e sua firme esperança em sua vida, promessas.” Assim, o Papa enviou um telegrama de condolências a Isabel II.