Sirenes antiaéreas em Kiev e no leste do país

As notícias de hoje ao vivo sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia No trigésimo primeiro dia do conflito. Os russos sitiaram Chernihiv, batalhas pelo controle de Irbin e ao redor de Kiev. Um dispensário em Kharkiv foi bombardeado. O presidente dos EUA, Joe Biden, na Polônia, na fronteira com a Ucrânia. O Conselho da União Europeia anuncia novas sanções contra a Rússia. A Comissão da União Europeia propõe a formação de um grupo de trabalho para a compra conjunta de gás. 300 mortos sob os escombros do teatro Mariupol

Hoje, 7.300 pessoas foram evacuadas da Ucrânia por corredores humanitários, de acordo com um alto funcionário. Vice-primeira-ministra Irina Vereshuk: “2.800 pessoas deixaram Mariupol”. Macron responde ao Kremlin: “Não compraremos gás russo com rublos”. Draghi após a Cúpula do Euro em Bruxelas: “Biden confirmou a assistência dos EUA à União Européia em gás”.

Para Moscou, a guerra terminará “até 9 de maio” Conforme relatado aos soldados. Europa vai comprar gás natural dos Estados Unidos Para reduzir a dependência do Kremlin. As Nações Unidas condenam: “valas comuns em que centenas foram mortos em Mariupol”.

