Ucrânia, Biden: “As democracias do mundo estão em jogo.” Moscou: “Controle da prioridade do Donbass” – o mundo

Enquanto as negociações entre a Rússia e a Ucrânia não avançam, na realidade as posições parecem muito mais duras, o confronto armado continua, resultando na morte de civis e soldados de ambos os lados. Joe Biden, entre os soldados americanos na Polônia, está soando o alarme: “O que está em jogo não é apenas a defesa da Ucrânia, mas a democracia do mundo.” A Itália também pode estar entre os países que garantem a segurança da Ucrânia. Isso veio em uma entrevista com a mídia georgiana Andrei Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. Os membros permanentes (do Conselho de Segurança) das Nações Unidas devem ser os garantes da nossa segurança. Gostaríamos também de adicionar a Turquia, Alemanha, Canadá e Israel. E Yermak escreveu no Telegram, segundo relatos da Ucrânia, que há “informações também sobre o interesse da Itália em aderir a esse processo”.

Enquanto isso Moscou mantém seu filho em mente: Ele está atrás da CW Kiev. Apesar dos relatos generalizados sobre os problemas que o exército de Vladimir Putin está enfrentando no terreno na Ucrânia, os soldados russos estão recebendo sinais de seus superiores de que A guerra deve terminar em 9 de maioÉ a data em que a Rússia celebra o “Dia da Vitória” em memória da rendição da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

O primeiro alvo das forças russas na Ucrânia Controle de toda a região do DonbassO Ministério da Defesa em Moscou disse. Enquanto isso, de acordo com o Guardian, Kiev afirma que as tropas russas criaram um corredor terrestre parcial para a Crimeia a partir do território da região de Donetsk. O exército russo prioriza Donbass com o objetivo de controlar toda a região no leste da Ucrânia, incluindo Mariupol: Um alto funcionário do Pentágono confirmou o que Moscou havia anunciado durante um briefing. Moscou também está tentando enviar reforços para a Ucrânia contando com suas forças na Geórgia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia até agora perdeu mais de 16.000 militares na Ucrânia. Em um vídeo divulgado hoje pela rede social, noticiado pela CNN, o presidente disse que “entre os mortos estava o comandante de um dos exércitos de ocupação e o segundo na liderança da Frota do Mar Negro”. A CNN diz que não pode verificar independentemente os números fornecidos por Zelensky. O Russia Today disse que 1.351 de seus soldados foram mortos no ataque.

guerra As forças russas lançaram um ataque com mísseis ao Centro de Comando da Força Aérea de Kiev em Vinnytsia, centro-oeste da Ucrânia. Seis mísseis de cruzeiro foram lançados, alguns dos quais foram abatidos por canhões antiaéreos, enquanto os outros atingiram vários edifícios e infraestruturas danificadas, que estão sendo avaliadas. Isto foi relatado pelas forças armadas de Kiev, citando Ukrinform.

As forças antiaéreas ucranianas derrubaram três mísseis de cruzeiro lançados por navios russos no Mar Negro e se dirigiram para a região de Odessa. É o que disse o Comando de Operações do Exército em Odessa, explicando que a situação na região está “sob controle”.

tem medo dele 300 mortos no ataque russo ao teatro Mariupol 16 de março último. A França anunciou uma operação humanitária para evacuar os moradores, junto com a Turquia e a Grécia, na cidade sitiada e fantasmagórica. O exército russo bombardeou uma clínica médica em Kharkiv, no distrito de Usnovyansky: 4 pessoas foram mortas. Embora o número de crianças mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa tenha subido para 135, a Procuradoria-Geral da Ucrânia disse em uma atualização compartilhada pelo parlamento de Kiev.

A Igreja Ortodoxa Russa relata que um padre militar russo foi morto em um ataque com mísseis ucranianos no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Oleg Artyomov estava na aldeia de Zhuravlyovka.

Europa e Zelensky A União Europeia diz que está “pronta para preencher as lacunas, para combater possíveis manobras evasivas e impor novas medidas coordenadas para reduzir a capacidade da Rússia de continuar a agressão” contra a Ucrânia. Zelensky agradeceu aos 27 – com exceção da Hungria – mas culpou o atraso na mudança da Europa: as sanções chegaram “um pouco tarde”, disse o presidente ucraniano. Entretanto, os trabalhos do Conselho Europeu foram retomados em Bruxelas, que no segundo dia é dedicado exclusivamente à energia.

Ameaças e danos nucleares – Uma forte reação de Moscou, que, por meio de seu embaixador em Roma, Sergei Razov, nega a hipótese de uma “ameaça nuclear” proposta por Biden e Zelensky e abre uma investigação sobre a possibilidade de Kiev estar desenvolvendo armas biológicas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sigi Lavrov, disse que uma “guerra híbrida total” estourou contra a Rússia. O Kremlin posteriormente negou qualquer violação das leis internacionais sobre bombas de fósforo.

Os Estados Unidos não têm planos de usar armas químicas, sejam quais forem as circunstâncias. Um funcionário da Casa Branca disse. No entanto, Joe Biden, de acordo com o Wall Street Journal, está se afastando de suas promessas de campanha e adotando a abordagem “tradicional” americana: uma que inclui o uso da ameaça de uma resposta nuclear como um impedimento aos riscos convencionais. , o que efetivamente deixa a porta aberta para a possibilidade de usar armas nucleares em “circunstâncias extremas”. O Wall Street Journal relata que a mudança de rumo ocorreu sob pressão das últimas semanas de aliados que levaram Biden a repensar sua posição. Biden disse às forças dos EUA na Polônia que “o que está em jogo não é apenas a defesa da Ucrânia, mas a democracia no mundo”, observando que estamos “no meio de uma batalha entre democracias e regimes autoritários”.

Os ataques nazistas de Putin – Putin comparou o boicote a eventos culturais russos e defensores da cultura russa nos países ocidentais às queimas de livros pelas quais os nazistas foram responsáveis. Não muito Transcrição da escritora J.K. Rowling, A mãe de Harry Potter.

Índia e China agora querem ‘verdade instantânea’ Índia e China querem um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Jaishankar, após uma entrevista com seu colega chinês Wang Yi. Enquanto isso, a China “rejeita veementemente” “acusações infundadas” e “qualquer tentativa de exercer coerção e pressão” e critica a Otan como uma “relíquia da Guerra Fria”. ” e que o “diálogo” é a única ferramenta.

