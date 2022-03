“Pagar com apenas rublos destruirá Moscou”

Moscou não aceitará mais dólares ou euros por seu fornecimento de gás. Putin declarou que apenas o rublo. É mais do que apenas punição contra estados hostis, para o economista Giulio Sabelli (foto), é um “retrocesso dramático que se voltará contra a Rússia”.

O que você vê por trás da decisão de Putin?

“A Rússia está em uma situação econômica muito perigosa. Putin e seu círculo mágico acreditam que o estão fechando em uma espécie de autossuficiência ao chantagear os países vizinhos, porém, ao fazê-lo, está cometendo um grande erro. Pensar em basear este plano também no pagamento de rublos é autodestrutivo.”

É uma punição para países descritos por Putin como hostis?

É uma punição temporária, especialmente um retrocesso assustador contra a Rússia. No médio e longo prazo, terá sérias consequências para a economia.”

O rublo se recuperou imediatamente em relação ao dólar, embora permaneça fraco. Putin pretende aumentar a moeda?

“O fortalecimento do rublo é uma consequência muito temporária. Essa decisão de Putin não tem explicação econômica. Parece-me que é impossível para o governador do Banco Central da Rússia, Nabiullina, seguir Putin dessa maneira.”

O que essa decisão significa para aqueles que vão sofrer com isso?

“É difícil adivinhar, mas acho que não podemos ficar sem o gás russo e espero que a compra continue, como evidenciado pelo fato de continuarmos comercializando petróleo e gás.”

Devemos temer o impacto sobre o euro?

“É muito cedo para dizer. Não acho que o euro e o dólar serão afetados, e com certeza teremos turbulência. Será importante ver o comportamento dos investidores. Francamente, não posso prever isso, mas certamente isso O movimento de Putin leva a uma instabilidade monetária e financeira muito forte. Esta é a razão pela qual é necessária a coordenação dos bancos centrais”.

Outro efeito é o aumento do preço do gás.

Continuará a subir, sem dúvida. Haverá também repercussões no preço do petróleo. Especialmente se nos atermos a esta carta disciplinar. Se falarmos menos de pênaltis e agirmos com mais calma, todos ganhamos. Os parlamentos que elogiam as sanções representam um populismo que me assusta. Eles provavelmente não entendem onde corremos o risco de chegar.”