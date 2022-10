Iniciador Nord Stream, mais vazamento de gás – Mondo

Um porta-voz da empresa de gerenciamento de pipeline Nord Stream 2 afirmou que O vazamento de gás acabou Do comportamento que começou após as erupções suspeitas nos últimos dias no Mar Báltico. “A pressão da água fechou mais ou menos a tubulação para que o gás dentro não vazasse”, disse Ulrich Lesek. “O resultado final é que ainda há gás no gasoduto”, acrescentou.

“As bombas que causaram quatro vazamentos nos dutos Nord Stream 1 e 2, a uma profundidade de cerca de 80 metros nas zonas econômicas exclusivas da Suécia e Dinamarca, foram provavelmente os robôs de manutenção que operam dentro da estrutura do duto durante os trabalhos de reparo”: Esta é a opinião de especialistas relatada pelo jornal Guardian. “Se essa teoria estiver correta, a natureza complexa do ataque e a força da explosão aumentarão a suspeita de que os ataques foram realizados por uma força estatal, com o dedo apontando para a Rússia”, acrescentou.

Fontes de inteligência relatadas pela revista alemã Spiegel acreditam que os oleodutos Nord Stream 1 e 2, nas zonas econômicas exclusivas da Suécia e Dinamarca, foram atingidos por explosões com 500 quilos de TNT, o equivalente ao poder explosivo de uma bomba. de avião. Investigadores alemães fizeram leituras sísmicas para calcular a força das erupções. Eles disseram à mídia que mergulhadores ou robôs controlados remotamente podem visitar os locais de vazamento já neste fim de semana.

de acordo com Agência Ambiental Finlandesa (Psychi) A Bacia de Bornholm, na Dinamarca, onde o primeiro vazamento do oleoduto Nord Stream foi descoberto na segunda-feira, é o maior depósito de armas químicas no Mar Báltico.

Em nota, Saeki afirmou que “o impacto do vazamento de gás nas armas químicas provavelmente será insignificante, pois elas estão enterradas a vários quilômetros de distância, mas os efeitos permanecem incertos”. A agência disse que continuará investigando o assunto com o Instituto para a Proibição de Armas Químicas da Universidade de Helsinque. A mídia finlandesa relatou isso.