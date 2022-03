Nunca antes, alerta máximo na Europa

3













lá França Colocando três de quatro em movimento submarinos nucleares, Snle-Ng (Sous-Marins Lanceurs d’Engins – Nouvelle Génération). Isso foi relatado pela InsideOver, especializada em notícias estrangeiras. O movimento do Eliseu leva o nível de alerta nuclear da Europa a um extremo, além de emergir como uma espécie de resposta a outro alerta, o alerta de Moscou sobre seus sistemas de dissuasão nuclear.

O Kremlin, a 48 horas deInvasão da UcrâniaE a Ela havia anunciado que havia alertado suas defesas nucleares. Agora a França está flexionando seus músculos. O fato é um tanto incomum: os analistas descobriram que não há precedente nos últimos anos para tal decisão antesEliseu.

A França tem quatro submarinos capazes de transportar ogivas nucleares. Até o momento, pelo menos dois deles permaneceram nos portos militares. Nunca houve três submarinos no mar ao mesmo tempo.

Para reconstruir os movimentos dos submarinos nucleares foi o jornal Le Télégramme que destacou que o alerta francês nada mais era do que um reflexo da tensão reinante no mundo. mundo antigo.

Como os submarinos nucleares franceses se movem

Até 1 de março, a França tinha apenas um submarino com ogivas nucleares no mar, nomeadamente no Oceano Atlântico. Uma condição que os especialistas consideram normal. Paris geralmente sempre tem um arquivo Snle-Ng. Portanto, não há situação particular; Agora as condições são muito diferentes.

Os analistas da Transalpine também explicam que a mudança do Eliseu visa defender e causar impacto dissuasão: Quando houver um ataque em solo francês e onde o porto onde os submarinos nucleares devem ser atingidos, sempre haverá submarinos capazes de operar.

Atualmente existe apenas um Snle-Ng Atracado no porto, um cenário que não aconteceu até agora. Isso significa que as forças armadas francesas e as forças de dissuasão nuclear estão em alerta máximo.

Porque os movimentos de submarinos nucleares não foram anunciados pelo Eliseu

Os movimentos do submarino não foram divulgados oficialmente pelo governo francês. Nenhum site institucional do Eliseu ou do Ministério da Defesa informa sobre os movimentos de veículos nucleares. Além disso, você não encontrará em nenhum lugar um anúncio alerta máximo.

Também neste caso, explique sempre a quem sempre acompanhou de perto a dinâmica dos dirigentes parisienses, tudo está na base. Em tais transações, a confidencialidade é a senha. Por outro lado, o Eliseu não vê com alarme a divulgação das notícias do caso; Informações úteis para mostrar seu “músculo”.

Mas quem exatamente dá as notícias sobre os movimentos do SNLE? Principalmente sites e jornais locais. Le Telegramme Foi o primeiro local a registrar a partida do terceiro submarino francês.