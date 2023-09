Ucrânia e Biden prometem mísseis Zelensky ATAM

Do nosso correspondente

Nova Iorque – Presidente Joe Biden Eu disse ZelenskiO secretário de Estado norte-americano, John Kerry, confirmou, durante a sua visita à Casa Branca anteontem, que os Estados Unidos fornecerão a Kiev um número reduzido de mísseis ATACMS de longo alcance, como revelou ontem. Notícias da NBC. Ministro do estado Anthony BlinkenO porta-voz não confirmou esta notícia aos jornalistas em Nova Iorque, mas sublinhou que o envio de ajuda militar está “em constante discussão” e que as decisões dependem também do treino e da coordenação com as armas enviadas pelos aliados. Os primeiros mísseis chegarão nas próximas semanas Mais suprimentos podem chegar mais tarde, segundo a fonte Jornal de Wall Street.

A Ucrânia solicita há meses sistemas de mísseis táticos do exército AtaquesO que permite atingir uma distância de até 300 quilômetros e, assim, atacar linhas de abastecimento inimigas, ferrovias e centros de comando e controle fora da linha de frente. Sua importância também aumentou porque O estoque de mísseis de longo alcance britânicos e franceses de Kiev está diminuindo. O envio de mísseis Atakum também poderia encorajar a Alemanha, que indicou, como já acontece com os tanques, que prefere trabalhar em coordenação com Washington, a enviar os seus próprios mísseis de longo alcance. Touro.

O fornecimento de Atacms estava sob escrutínio dos chefes de várias agências de segurança. Estas dúvidas devem-se a duas razões principais: Em primeiro lugar, o facto de Pentágono Não possui um grande stock deles e temia ficar sem mísseis úteis noutras frentes, da Ásia ao Médio Oriente. Em segundo lugar, alguns em Washington estão preocupados com a possibilidade de ataques com mísseis (e drones) de longo alcance. Leva à escalada da guerra Com a Rússia. de acordo com Washington PostUma variante dos mísseis Atakum será equipada com munições cluster em vez de uma única ogiva, da qual o Pentágono possui uma quantidade maior. READ O horror de matar sua esposa e três filhas na época de Covid - Libero Quotidiano