“Ela ainda está na prisão, ela é uma mulher perigosa.”

Ela começou a dirigir bêbada e matou uma noiva no dia do casamento. Uma tragédia dentro de uma tragédia. A mulher foi acusada…

Eu comecei a dirigir bêbado: E ele matou um esposa No dia dele casado. Uma tragédia dentro de uma tragédia. A mulher foi acusada do crime “Acidente fatal ao dirigir embriagado” E Assim, ela foi acusada de quatro crimes. Está acontecendo na Carolina do Sul, onde um juiz decidiu que Jamie Lee Komoroski matou a recém-casada Samantha Miller, 34, com seu carro. Acusação: causar lesões corporais graves e homicídio imprudente.

O soldado norte-americano foi atropelado e morto quando tinha 15 anos e estava bêbado: 2,09 (4 vezes o limite legal). Ele arrisca até 12 anos

Komoroski (25 anos) compareceu ao tribunal e desatou a chorar quando o juiz rejeitou o seu pedido de libertação sob fiança após decidir que ela era uma criminosa. Devido ao risco de voo “perigoso”.. As acusações decorrem de um acidente ocorrido em 28 de abril em Folly Beach, quando a noiva Samantha Miller morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas. As autoridades disseram que Komoroski também estava “Muito bêbado e indo muito rápido» Quando seu Toyota bateu na traseira de um carrinho de golfe que transportava a noiva, seu novo marido, Eric Hutchinson, e dois convidados do casamento..

O nível de álcool no sangue do motorista era mais de três vezes o limite legal. No entanto, Komoroski disse aos policiais presentes no local que ele fez Ele não fez isso “Nada errado».

Os advogados de defesa de Komoroski já haviam solicitado sua libertação sob fiança de US$ 100 mil, com a condição de que ele entrasse em um programa de reabilitação de drogas, argumentando que ele não representa um perigo para a sociedade e não representa um risco de fuga. Eles também apontaram a falta de antecedentes criminais de Komoroski e o forte apoio familiar. No entanto, o juiz a deixou na prisão.

