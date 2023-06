Turistas abordam bisão para tirar selfie e a reação é incrível

É incrível o que aconteceu com aqueles turistas que se aproximaram do bisão para tirar uma foto. A reação foi registrada.

Irritando os animais para tirar uma foto não está certo Na verdade, os turistas que experimentaram entenderam bem. Aconteceu em uma campanha e muito provavelmente a aula será dada e eles não vão mais tentar tirar fotos com os animais para não colocar a vida deles em perigo. Vamos ver juntos a história dos turistas que se aproximam do bisão.

Eles abordam o bisão para uma foto: mas eis a reação

Os animais nem sempre são amigáveis ​​e prestativos com os humanos. E, de fato, você precisa ter cuidado quando ele o incomodar para tirar uma foto ou qualquer outra coisa, porque isso pode ser uma reação imprudente e arriscar sua vida. Esses turistas descobriram depois que se aproximaram do bisão.

Isso aconteceu durante uma caminhada no campo e os turistas que viram o bisão pensaram em chegar perto dele e depois tirar uma selfie com ele. Pena que o plano deles não tem isso Ele trabalhou, e o búfalo derrubou uma das pessoas no ar, fazendo com que ela se afastasse e caísse.

Porém, quando o animal é perturbado em seu habitat, é preciso imaginar que a reação pode nem ser calma e serena. A reação do animal é realmente imprevisível. Portanto, aproximar-se de um animal que não tende a reconhecer humanos é uma aposta.

Na verdade, você pode ver na foto um grupo de turistas com uma mulher em particular que tentou se aproximar. No entanto, o encontro não foi como o esperado porque depois que a mulher estendeu a mão como se quisesse acariciá-lo, ele começou a enfrentá-la. Assim, a mulher imediatamente fugiu. Aqui estão alguns recursos.

Bisão: algumas características

O bisão é um mamífero e suas dimensões são bastante impressionantes. Eles certamente variam de espécimes, mas geralmente atingem 2 a 3,5 metros de comprimento e 750 a 900 quilos de peso para os machos. Geralmente é encontrado nas pradarias da América do Norte, mas também existem plantações em nosso país.

A frente é mais desenvolvida que as costas. Ele também tem uma pelagem marrom-avermelhada com cabelos desgrenhados. No pescoço e na garganta tem pelos mais longos. Uma das características, então, são os chifres fortes, curvos, mas muito curtos.. Mas também a corcunda nas costas.

Este animal vive em manadas e costumamos encontrar cerca de 65 exemplares dentro dessas manadas. O sexo dominante no rebanho é o feminino, mas também há exemplares menores de machos e fêmeas. Alimenta-se de grama, folhas e arbustos durante a manhã.

A época de acasalamento ocorre no final de agosto e há verdadeiras batalhas pela posse da fêmea. A gravidez dura 9 meses e durante o primeiro ano de vida, o filhote de bisão é alimentado com o leite de qualquer bisão fêmea. Além disso, as fêmeas atingem a maturidade sexual mais cedo do que os machos.. Estes aos 2 anos enquanto os machos mais tarde.