Crianças perdidas na mata Pai: “Querem me matar”

Colômbia: renegados das FARC procuram o pai das crianças perdidas na selva para matá-lo. “Temo pela vida dos meus filhos.”

“A Frente Carolina Ramirez está me procurando para me matar, recebi ameaças”, disse Manuel Ranoc, o heróico pai das crianças desaparecidas, que entrou na selva para resgatá-las, acrescentando: “Sou um alvo para elas. ” Ele recebeu fitas de áudio alertando-o para enviar alguém para procurá-lo em Bogotá. “Temo pela minha vida, mas acima de tudo pela vida dos meus filhos.” Manuel Ranock, O pai das crianças e governador da comunidade de Uitoto Los Monos, em Puerto Sábalo, teve que deixar sua comunidade e fugir por causa das ameaças à sua vida e à de sua família por parte de grupos rebeldes do narcotráfico, que queriam recrutá-los. Um mês antes do acidente, ele deixou Ranoc com a promessa de se reunir com seus entes queridos. Mudando de emprego para outro, encontra um local temporário para se instalar com a família e por isso pede-lhes que embarquem no avião que depois se despenhou a 1 de Maio do ano passado. Aí eles chegaram lá Tragédia E o milagre.

Um dos atores mais famosos de Cuba emigra para a Espanha para um projeto de reconstrução de um vilarejo em Castela

O conhecido ator é um dos dois imigrantes cubanos que chegaram à Espanha na última quinta-feira como parte do projeto Arraigo, que visa aumentar a população nas regiões autônomas de Castilla y León ameaçadas de despovoamento. João Carlos Roque MorenoChama-se Roca Moreno.

Depois de chegar à cidade de Paredes de Nava, no município valenciano, o ator cubano de teatro, cinema e televisão disse à Cadena SER que está confiante de que o resto de sua família poderá conhecê-lo em breve, porque eles querem começar um novo projeto de vida que garante um futuro melhor para os pequenos. De certa forma, é como fechar o círculo iniciado pelos nossos antepassados, que fizeram o mesmo percurso, mas em sentido contrário, De Castela a Cuba, em busca de um futuro melhorEle disse: “Estou começando a procurar trabalho agora. Sou enfermeiro, médico, ator… Espero encontrar algo em breve”, acrescentou.

Moreno, 58, formou-se em medicina pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, mas depois se tornou ator. No final de 2022, ele estava entre os atores que quebraram o silêncio diante da repressão aos protestos pacíficos de cubanos por causa dos apagões, uma repressão violenta que resultou em centenas de prisões. “Existe uma Cuba que só existe nas notícias da vitória ou nos outdoors. Eu moro em outra Cuba onde as pessoas correm e lutam como animais para conseguir comidaE limpeza, água e remédios. Onde jovens em trajes civis, mas com botas militares, são obrigados a marchar com bastões nas mãos contra seus irmãos”, escreveu em seu mural no Facebook. “Se eu não tenho coragem de sair à rua, pelo menos Terei a decência de não parecer feliz quando milhares e milhões viverem De irmãos, uma vida de carência, frustração e dor. Recuso-me a ser cúmplice desta doença nacional que não passa de medo. O mesmo medo que sinto vinte vezes é verificar cada frase que escrevo antes de publicar. Quando você vive com medo é porque vive sem liberdade”.

Paolo Manzo, 13 de junho de 2023

