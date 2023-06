Oficialmente morta, ela tinha 11 anos

Os eventos acontecem em um vilarejo da Bretanha, onde a família Thornton, de origem inglesa, vive há alguns anos. O pai está agora em estado grave, a mãe também está ferida. Foi a irmãzinha de Solmen quem deu o alarme: “Ela está morta, ela está morta!” gritou.

a aposentado e O homem de 71 anos atirou na família de seus vizinhos em FrançaComo resultado, uma menina de 11 anos foi morta e seus pais ficaram feridos. O drama aconteceu na noite de sábado, 10 de junho, em um vilarejo São Herbot, na Bretanha, segundo o Le Figaro. o pai É muito perigoso, enquanto a mãe não correrá perigo de vida. A irmã de oito anos, ilesa, está em estado de choque.

De acordo com o Times, o homem é um cidadão britânico de nome Adrian Thornton Enquanto sua filha é chamada típica.

De acordo com informações preliminares tiroteio Seria consumido no auge de uma briga durante churrasco. O suspeito é um cidadão holandês Preso com sua esposa, de acordo com relatos da mídia local, depois que o casal se barricou em casa.

Os locais disseram isso as meninas estavam brincando Nos balanços do jardim enquanto a família fazia um churrasco, um homem saiu de casa e abriu fogo. Teria sido o mais novo a dar o alarme, correr para os vizinhos e gritar: “minha irmã morreuMinha irmã morreu.”

Policiais militares compareceram ao local. O casal acabou cedendo polícia Uma hora depois, ambos foram presos. Os pais de Solen, que trabalham na área, foram levados para o Hospital La Cavale Blanche em Brest. Uma investigação foi aberta para Assassinato.

“Conhecíamos a família muito bem. Todos os anos há um festival de aldeia e eles sempre vêm. O que aconteceu lá é incompreensível”, disse Marguerite Plouzyn, prefeita de Blonaves-du-Vaux, onde ocorreu o tiroteio. criança. Envolvido… Ninguém conseguia entender como isso pôde acontecer.”