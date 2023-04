China critica G7 e ataca Estados Unidos por causa de Taiwan, “brincando com fogo” – o mundo

Um duro ataque da China ao G7 e uma grave ameaça aos Estados Unidos: “Ao vender armas americanas para Taiwan, estamos brincando com fogo”. Descrevendo a declaração conjunta final como “cheia de preconceito arrogante e más intenções contra a China e contendo a China”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin. Pequim “expressa forte indignação e firme oposição a isso e faz fortes reclamações ao Japão, que sediou a reunião ”, acrescentou Wang no briefing diário. “.

Pequim também deveria criticar os Estados Unidos. A China está “profundamente insatisfeita e firmemente contra” que os EUA vendam 400 mísseis antinavio Harpoon para Taiwan para desencorajar as forças chinesas de invadi-la. “Os fatos mostraram que a situação atual no Estreito de Taiwan está enfrentando uma nova rodada de tensão, e a principal razão é que as autoridades taiwanesas tentaram repetidamente confiar nos Estados Unidos para a independência”, enquanto algumas pessoas nos Estados Unidos pretendem “usar Taiwan para conter a China”, disse Wang, observando que “brincar com fogo é muito perigoso”.

No final da reunião, os ministros das Relações Exteriores do G7 escreveram sobre os países que prestam assistência aos países do CCG Rússia Eles pagarão um “alto preço” pela guerra na Ucrânia. Os altos diplomatas reunidos no Japão também anunciaram na declaração de encerramento sua intenção de fortalecer a implementação das sanções que já foram impostas contra a Rússia e de considerar “inaceitável” a declaração de Moscou sobre sua intenção de enviar armas nucleares à Bielo-Rússia.

Além disso, os ministros das Relações Exteriores instaram Coréia do Norte “Abstenha-se” de quaisquer outros testes nucleares ou lançamentos de mísseis balísticos ou enfrente uma resposta “forte”. Venha aqui Taiwan Diplomatas do G7 insistem que não há mudança nas posições básicas, incluindo as políticas declaradas de ‘Uma China’, mas eles se opõem às ‘atividades de militarização’ de Pequim no Mar da China Meridional.

O Grupo dos Sete também pediu o fim “imediato” dos combates na Rússia SudãoOs confrontos entre o exército regular e as forças paramilitares mataram cerca de 200 pessoas desde o último sábado. “Pedimos a todas as partes que acabem imediatamente com a violência, reduzam as tensões e restaurem o governo civil no Sudão”, disseram diplomatas dos principais países industrializados ao final de dois dias de negociações no Japão.