Superiate: piratas atacam estaleiro alemão

Superyacht: O famoso estaleiro alemão foi vítima de um poderoso ataque de hackers. Aqui está o que aconteceu.

Se você acha que apenas os usuários de computador devem ter medo de hackers, você está muito enganado. A maioria dos objetos que usamos agora são controlados eletronicamente e, muitas vezes, também via rede. Os carros de nova geração, por exemplo, usam um sistema que é realmente semelhante a um sistema de computador. O mesmo se aplica a outros meios de transporte que utilizamos. Qualquer coisa que passe por um sistema de computador pode ser hackeada.

A violação do sistema de segurança do veículo pode prejudicar gravemente o seu funcionamento. Portanto, os hackers podem danificar tudo, mesmo à distância. E foi precisamente isso que aconteceu recentemente na Alemanha, nomeadamente durante as férias da Páscoa. Um grupo de hackers decidiu atacar um armazém de iates de luxo na Alemanha. O armazém não é escolhido ao acaso. vítima de ataque Luzerna, um dos fabricantes de iates mais famosos da Alemanha. Eles fizeram o maior iate do mundo, seu comprimento é de 156 metros.

Super iate: ataque pirata em Lucerna, Alemanha

Segundo referiu o presidente da empresa, esta teria de imediato apercebido do ataque em curso, e teria implementado todas as medidas necessárias em caso de perigo, alertando de imediato as autoridades competentes.. Quanto ao motivo da escolha dessa empresa, não há informações certas, mas apenas especulações. O que sabemos é que dentro do bunker de ataque havia um Um iate de propriedade de um oligarca russo. É outra forma de atacar indiretamente a riqueza da Rússia.

Não há certeza sobre isso. No entanto, os danos foram significativos e afetaram também outros veículos da empresa alemã. Mas o que realmente acontece durante um ataque de hacker? Uma vez no sistema, os hackers violam os arquivos mais importantes, criptografam-nos e exigem uma grande recompensa pela abertura dos arquivos. Uma nova forma de atacar os ricos e pedir-lhes dinheiro. Os hackers geralmente escolhem atacar grandes impérios. Assim como os Robin Hoods dos tempos modernos, eles estão tentando redistribuir parte da riqueza que parece estar nas mãos de muito poucas pessoas.

Agora tudo está disponível na Internet. Nossos dados sensíveis, nosso dinheiro e também os dados de pessoas que parecem anos-luz de nós.