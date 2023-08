Em meados de agosto, o êxodo não estava esgotado. “Os italianos são retidos pelos preços altos, só é bom para quem recebe turistas americanos”

Bom, mas não ótimo. Talvez melhor do que a previsão dos últimos dias, mas abaixo da previsão no início da temporada. Esta é a primeira análise inequívoca dos insiders do planeta do turismo nacional na véspera do feriado de meados de agosto. Um mês favorito para registros de férias na Itália está diminuindo, especialmente em balneários, enquanto spas e regiões de lagos estão sendo salvos. E no caso dos números recordes, a vantagem é sobre todas as chegadas do exterior. Cidadãos, se não abrirem mão da folga de meados de agosto, devem encurtar a duração do feriado e tentar gastar menos.

Assoturismo, 17 milhões de admissões entre 11 e 16

A pesquisa realizada pelo Centro de Estudos do Turismo de Florença em Assoturismo fala da presença de 17 milhões de presenças (ou seja, o resultado do número de turistas chegados multiplicado pelas noites passadas) em hotéis oficiais, pensões e B&Bs, 60 por cento dos italianos, no período compreendido entre hoje e 16 de agosto. Os números estão a aumentar face às últimas semanas, mas certamente não haverá lotações: no principal período das férias italianas são vários os estâncias turísticas que têm registado um aumento de reservas, mas em níveis muito distantes do “tradicional casas cheias” de meados de agosto.

A taxa de ocupação média da feira é de 90%, um ponto a menos que em 2022. Mesmo que por efeito do calendário, a ponte de agosto de 2023 terá um dia a mais de duração. Para a próxima ponte de 5 noites, a saturação da oferta flutuará entre 94% de resorts de lagos e 80% de resorts de spa, que é o único a registrar um saldo positivo de mais 1% em relação a 2022. Os lagos contêm a perda de 1% e cidades A arte diminuiu 2 por cento (82 contra 84 por cento), as áreas rurais, montanhosas e montanhosas em 3 por cento e o mar em até 4 por cento. E assim – lê-se no comunicado de imprensa – passados ​​dois meses d

Confcommercio, “desliga” 14 milhões de italianos

A análise da Confcommercio, realizada em colaboração com o SWG, indica que os italianos que vão sair de férias na semana de agosto somam 14 milhões e vão gastar cerca de 7 mil milhões. No mar, na Itália, com amigos ou parentes, em hotéis ou segundas residências, em busca de diversão e relaxamento: essas são as férias que os veranistas planejam, 8 em cada 10 deles ficarão na Itália, em 36% dos casos perto de casa ou com ela dentro da área de residência.

Aproximadamente 50% dos cidadãos escolheriam o mar, e pouco mais de 20% escolheriam as montanhas. Tudo isso é confirmado pelas regiões mais populares de Belbaisi, Ligúria, Trentino-Alto Adige, Calábria, Campania, Puglia e Emilia-Romagna nos primeiros lugares, seguidas pela Sardenha e Sicília. Cidades artísticas e pequenos vilarejos juntos representam 10% das preferências e você tem que somar destinos no campo, lagos e lugares cercados pela natureza para adicionar outros 17%.

Para além dos 34% dos inquiridos que passariam o aniversário na sua segunda casa própria ou alugada – ou com amigos e familiares – para os que ficaram, a solução de alojamento mais procurada foi um hotel – para 4 em cada 10 – seguido de embarque e hospedagem – com mais de 22% – enquanto acampamentos, resorts e vilas somam outros 15%.

Não é uma escolha totalmente automática a escolha dos italianos que viajam neste período. Quase 4 em cada 10 citam, entre os principais motivos, a necessidade de adaptar as suas férias ou as dos seus acompanhantes. Dada a escolha, 2 em cada 10 escolheriam passar suas principais férias de verão em meados de julho. Há duas razões principais por trás dessa preferência: buscar preços mais baixos e tentar evitar multidões. No entanto, há 16% dos ‘amadores’ que escolhem expressamente meados de agosto porque é o período em que os destinos estão mais animados, animados por eventos culturais, espetáculos, festivais, etc.

Cna. O recorde de estrangeiros e italianos está em declínio

A pesquisa da Cna Turismo e Commercio analisa todo o segundo décimo do mês. Entre os dias 11 e 20 de agosto, estima-se que a presença hoteleira e não hoteleira chegue a 25 milhões contra vendas superiores a 10 bilhões. Trata-se, porém, de um resultado recorde, cujos méritos devem ser atribuídos sobretudo aos estrangeiros, que conseguem compensar o incómodo dos italianos, às voltas com o custo de vida, e que tentam de todas as formas não dar pelo menos uma pausa em meados de agosto.

Os estrangeiros devem quebrar a barreira dos 15 milhões de estadias, com um aumento de 15 por cento face a 2019 e uma estadia média de 4 noites cada. Pelo contrário, os turistas domésticos devido ao custo de vida reduzirão o descanso médio: em geral, a presença italiana chegará a 10 milhões, abaixo do ano passado e de 2019. Também a tendência este ano é para o uso de segunda família casas, às vezes fechadas por anos.

Quanto ao tipo de destino, o mar, as montanhas, mas também as aldeias e vilas artísticas, os lagos e as colinas são os principais atrativos para os italianos. Cidades de arte, aldeias e o mar estarão no auge das preferências dos turistas estrangeiros, bem colocados, com os ancestrais países de origem dos veranistas do exterior com raízes italianas. Os EUA, América do Sul, Japão, Alemanha, França, Espanha e Reino Unido são os países de onde o maior número de turistas estrangeiros chegará à Itália.

Coldiretti: 20 milhões de italianos de férias em agosto

Em vez disso, Coldretti Exe analisou o mês inteiro. Serão mais de 20 milhões de italianos que vão tirar férias em agosto, um aumento de 25% em relação a julho, e com uma correria para as praias, o campo e as montanhas capazes de encher as ruas e rodovias, apesar do calor e os preços elevados. .

No auge do verão, o mar fica com a maior parte do mês de agosto, que, como explica Coldiretti, traz as tabelas de preços das acomodações, alimentação e até guarda-sóis e espreguiçadeiras mais caras e que este ano foi afetada pelo salto da inflação com aumentos de preços relativos a todos os aspectos das férias, começando pelo cruzeiro. Para a maioria dos italianos em férias (50%) a duração das férias é inferior a uma semana, enquanto para quase 25% é entre 1-2 semanas, mas há 4% de muita sorte que ficarão longe por mais tempo do que um mês.

Este ano há uma clara preferência pelos destinos nacionais mas, como explica Coldiretti, também há 29% dos italianos, entre os que viajam, que decidiram passar férias no estrangeiro.

Particularmente apreciadas são as opções alternativas para conhecer a chamada Pequena Itália dos jardins ao campo, das montanhas às pequenas aldeias que até 72% dos italianos em férias declaram que visitam, talvez até apenas com eles . Viagem de um dia.

No caso de uma desaceleração do mercado, as expectativas das empresas italianas de acomodação de recuperar alguns pontos percentuais de ocupação na semana central de agosto parecem ser ignoradas.

Boca (Federalberghi): “Só é bom quando há turistas americanos”

A síntese vem do presidente da Federalberghi, Bernabò Bocca. “O custo de vida e a mordida carovacanzi”, explica ele, “mas o dinheiro no bolso dos italianos continua o mesmo, então é mais difícil. Tentamos encurtar o período de férias concentrando-o em 15 de agosto. Assim foi os primeiros dez dias deste mês. Menos do que no ano passado, mas em menos de dois dígitos. Não há casa cheia na Sardenha, em Versilia temos 70% de ocupação (no ano passado éramos 87%). Resumindo, podemos dizer um diminuição generalizada de 15% mas em alguns lugares infelizmente muito mais, até menos de 30%.

Afinal, um destino como o Mar da Itália funciona sobretudo com turistas italianos e europeus: “É diferente para destinos que trabalham com americanos – Bocagrounds – como a Costa Amalfitana e Capri. Mas eles não contam. Estamos falando de 4 destinos na Itália”.

“Então, sem dúvida – continua – teremos um grande êxodo no dia 15 de agosto, mas será muito concentrado. As cidades artísticas disputam outro campeonato, mas comparações não podem ser feitas. Não é que uma visão de Roma esteja completa , um que pode-se dizer que o turismo floresceu em Roma E Florença e Veneza estão trabalhando em um mercado no momento, ou seja, eles só têm os americanos. Os americanos voltaram a viajar em grande estilo, o dólar está forte e eles estão cheios de liquidez porque com a Covid eles encheram de ações e imprimiram dinheiro em todos os lugares e este é um mercado em alta, mas vamos deixar claro que 80% dos americanos vêm até nós pela primeira vez e, portanto, obviamente se concentram em Roma, Florença , Veneza…”

Enit: Mais americanos chegam aos aeroportos do que italianos

Confirmação adicional vem da análise periódica da Enit do tráfego do aeroporto na Itália. O número de passageiros que chegam para o mês de agosto será de 702.500 no total, um aumento de 1,1 em relação aos 694.800 em agosto de 2022. Mas, acima de tudo, serão os turistas estrangeiros que passarão pelos aeroportos: apenas 19,9% serão italianos, um participação quase equivalente a (17,3%) dos americanos. Hispânicos (4,9%), franceses (4,2%) e canadenses (3,6%) seguem à distância.

Em 35,7 por cento dos casos são casais em férias. 87,8% das viagens são em classe econômica, também devido a tarifas aéreas mais altas no verão de 2023. As maiores chegadas são de 5 aeroportos de origem no mês de agosto: Nova York JFK, Toronto Lester Pearson, Madrid Barajas, Seul Incheon e Buenos Aires Ministro Pistarini (fonte: Gabinete de Estudos ENIT sobre os dados do Data Resume).

Uma distribuição mais ampla de turistas internacionais que visitam a Itália ao longo do ano é mostrada pelo estudo ENIT, realizado em junho em 10 mercados estrangeiros com 5.000 entrevistados. As férias na Itália são planejadas com bastante antecedência, principalmente entre 2 e 6 meses antes da partida, período indicado por 29,3% dos entrevistados. 11,1% reservaram apenas na semana anterior à partida. Assim, ainda neste verão, cada vez mais estrangeiros estão dispostos a ficar em lugares italianos. Entre as mais destacadas estão as de americanos, poloneses e espanhóis, Ivana Jelenic, presidente e CEO da Enit.