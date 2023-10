Hamas ataca Israel: o número de mortos sobe para 250. Netanyahu: Estamos em guerra – Notícias

“O número de mortos no ataque massivo lançado pelo movimento terrorista Hamas contra Israel “Aumentou para mais de 250 mortes.”. O Times of Israel escreveu isto, citando autoridades médicas, explicando que “o número de mortos pode continuar a aumentar. Pelo menos 1.450 pessoas ficaram feridas, muitas delas em estado grave”.

Eles estão na Faixa de Gaza Pelo menos 232 pessoas morreram e 1.650 ficaram feridas Em ataques aéreos israelenses retaliatórios.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apelou aos palestinos para “deixarem Gaza”. Ele prometeu transformar os esconderijos do Hamas em “ruínas”.

O Primeiro-Ministro disse num discurso à nação: “Vamos vingar-nos do Hamas por este dia negro”, no qual sublinhou que “o exército usará todo o seu poder para minar o Hamas”. Nós vamos acertá-los em todos os lugares“O que aconteceu hoje não aconteceu em Israel e vou garantir que não aconteça novamente.” Segundo o Primeiro-Ministro, “a guerra levará tempo, será difícil e dias difíceis estão por vir”. De nós.” Depois advertiu o Hamas “para não tocar num único fio de cabelo dos reféns em Gaza.” E acrescentou, dirigindo-se a eles: “Vocês fazem parte da cadeia de heróis de Israel e estamos todos convosco”.

Uma nova barragem de mísseis na região central de Israel e em Tel Aviv Onde as sirenes soaram por muito tempo. Numerosas explosões soaram no céu como resultado dos mísseis sendo interceptados pelo Iron Dome.

vídeo Em Jerusalém há descrença e espera

Escalada dramática no Médio OrienteOnde o Hamas declarou guerra e colocou Israel sob controle. O Estado judeu, apanhado de surpresa, vê-se esta noite a lidar com centenas de mortes e com tomadas de reféns sem precedentes. Ao amanhecer, no dia que encerrou as festas judaicas de Sucot – como aconteceu há cinquenta anos, durante o Yom Kippur – cinco mil foguetes caíram de Gaza, causando destruição e morte. Durante horas, sirenes soaram no centro e no sul do país, incluindo Tel Aviv e Jerusalém, enquanto as pessoas se abrigavam em abrigos. O lançamento do foguete foi apenas o começo do conflito: de dezenas de pontos ao longo da fronteira, milicianos armados do Hamas (entre 200 e 300 indivíduos) entraram em território judeu e kibutzim perto da Faixa, vindos do céu, da terra e do mar, e capturaram civis e soldados. refém. Outros foram mortos, enquanto as pessoas correram para se barricar em abrigos. Vídeos postados nas redes sociais por sites próximos ao Hamas mostram cenas horríveis de captura de reféns: segundo a mídia, serão pelo menos 50 reféns, mas o número não foi confirmado nem pelo porta-voz militar nem pelas autoridades políticas.

Confrontos ocorreram entre soldados israelenses e milícias do Hamas na fronteira com os kibutzimDe Ofakim e Be’eri a Nirim e outros: À noite, o exército anunciou que os combates continuavam em 22 locais. Imagens que circularam nas redes sociais também mostraram a batalha nas ruas de Sderot, onde o Hamas supostamente assumiu o controle de uma delegacia de polícia. Houve também tensão na Cisjordânia, enquanto a electricidade caiu em Gaza ao cair da noite.

“Cidadãos de Israel, estamos em guerra. Não é apenas uma operação, é uma guerra.”O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou, acrescentando que ordenou ao exército que convocasse reservistas e “respondesse à guerra com uma intensidade e amplitude que o inimigo nunca conheceu antes. Eles pagarão um preço que nunca pagaram antes”. Pagaremos o preço e, no final, venceremos.” A Força Aérea Israelense – segundo a mídia, após alguma incerteza – começou a bombardear a Faixa com ataques que mataram pelo menos 232 pessoas e feriram cerca de 1.600 outras, e atingiram o Hamas. e posições da Jihad. Segundo o porta-voz militar, a infra-estrutura militar do Hamas, que estava localizada em dois arranha-céus no centro de Gaza, também foi atacada. Médicos Sem Fronteiras falou de dois hospitais danificados, o Hospital Indonésio e o Hospital Nasser. Da Faixa, o chefe do braço militar do Hamas, Muhammad Deif, descreveu a operação “Inundação de Al-Aqsa” como uma resposta à “profanação de lugares sagrados” e às “prisões”. rejeitado.”

Enquanto o vice-presidente do Hamas, Saleh Al-Arouri, afirmou que o seu movimento está a travar uma batalha “pela liberdade”. Ele explicou que esta não é uma operação de vaivém. Iniciamos uma batalha total e esperamos que os combates continuem e que a frente de batalha se expanda. Temos um objetivo principal: a nossa liberdade e a liberdade das nossas coisas sagradas. Lugares.” Agora há muitos temores de que a situação piore também no norte, com a possibilidade de intervenção do Hezbollah libanês: alguns milicianos, segundo a mídia israelense, tentaram romper a linha de fronteira, mas foram repelidos por tiros de soldados israelenses. Mas as milícias xiitas negaram a notícia. Nós, em Israel, prendemos a respiração e questionamo-nos como poderíamos ser surpreendidos desta forma pelo Hamas, temendo a direcção iraniana por detrás do ataque.

Haverá tempo para debate, mas no espírito de unidade que caracteriza Israel em tempos de perigo, mesmo depois de oito meses de divisão sobre a reforma judicial, todos os protestos de sábado à noite foram cancelados. A oposição a Netanyahu ofereceu ao primeiro-ministro a formação de um “governo nacional unificado de emergência”. Enquanto em Gaza, depois do primeiro momento de euforia com a notícia dos mísseis e da incursão de milicianos em território judeu, prevalece agora o medo da vingança: muitos abandonaram a zona mais próxima da fronteira por medo do território militar. É difícil dizer qual o cenário que se poderá desenrolar nas próximas horas: a única coisa que parece certa é que o conflito não está destinado a terminar num curto espaço de tempo. Netanyahu falou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre uma “campanha militar forte e de longo prazo” na qual Israel terá “vantagem” no final. Operação “Espadas de Ferro”, como a chamou o governo de Jerusalém.

