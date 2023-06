Chega de mau hálito e hálito pungente, aqui está o que você deve comer

O mau hálito é constrangedor, especialmente quando você está cara a cara com outras pessoas. O que você faz para evitá-lo? Simples, você deve comer certas coisas e evitar outras. Veja como!

Mau hálito pungente é muito irritanteEspecialmente se você estiver perto de outras pessoas. O problema é causado pelas bactérias presentes na boca em decorrência de alguns fatores importantes. Entre eles estão a má higiene bucal, resíduos de alimentos deixados na boca, hábitos alimentares incorretos e ingestão de alimentos e bebidas que aumentam A multiplicação das bactérias responsáveis ​​pelo mau hálito.

Outras causas de mau hálito podem ser má digestão, atividade intestinal irregular, que não permite que você se livre rapidamente dos restos de comida. Vamos ver em detalhes Qual é a ligação entre mau hálito e distúrbios intestinais, Mas também Quais alimentos devem ser ingeridos E Quais devem ser evitados Para combater o mau hálito.

Relação entre mau hálito e disfunção intestinal

Às vezes, existe uma estreita associação entre mau hálito e disfunção intestinal e, portanto, é necessário restaurar as regularidades para eliminar o problema. Nestes casos, as refeições não devem ser negligenciadas, devendo-se evitar jejuns prolongados. Faça as refeições em horários regularesEvite jantar muito tarde, não faça grandes refeições à noite, evite fumar.

Um tratamento eficaz para restaurar a regularidade intestinal é tomar levedura láctica viva que chega aos intestinos Traz enormes benefícios para a flora intestinal. A mucosa intestinal é fortalecida e resiste efetivamente a microorganismos nocivos.

O que você come se tiver mau hálito

Se você não quer se sentir envergonhado quando está perto de outras pessoas, aqui está o que você precisa comer para ter um hálito fresco:

Alface Alface, aipo e cenoura crua eliminam o mau hálito.

Alface, aipo e cenoura crua eliminam o mau hálito. Cereja São ricos em antocianinas e removem gases que liberam matéria em decomposição entre os dentes;

São ricos em antocianinas e removem gases que liberam matéria em decomposição entre os dentes; maçã e pêra É eficaz na redução da produção de almíscar, que é uma das causas responsáveis ​​pelo mau hálito.

É eficaz na redução da produção de almíscar, que é uma das causas responsáveis ​​pelo mau hálito. hortelã Em forma de decocção é um excelente remédio natural para combater o mau hálito. Para preparar uma decocção, basta colocar uma colher de hortelã picada em um copo de água, ferver por dez minutos e beber a bebida após o jantar;

Em forma de decocção é um excelente remédio natural para combater o mau hálito. Para preparar uma decocção, basta colocar uma colher de hortelã picada em um copo de água, ferver por dez minutos e beber a bebida após o jantar; Chá verde combate as bactérias que se escondem na boca, graças aos polifenóis presentes na bebida;

combate as bactérias que se escondem na boca, graças aos polifenóis presentes na bebida; água natural Ele limpa os dentes e a cavidade oral e ajuda a manter a umidade oral.

O que evitar se você sofre de mau hálito

Se por um lado existem alimentos que devem ser consumidos para combater o mau hálito, por outro lado, existem alguns alimentos que devem ser totalmente evitados. Aqui está o que eles são:

Especiarias muito quentes porque contêm substâncias que são inevitavelmente excretadas durante a respiração;

porque contêm substâncias que são inevitavelmente excretadas durante a respiração; cebola alho, Especialmente crus, causam um odor desagradável na boca, devido à presença de compostos sulfurados.

Especialmente crus, causam um odor desagradável na boca, devido à presença de compostos sulfurados. Almas e almas.

Manteiga, banha, margarina e outros temperos gordurosos que tornam a digestão pesada;

e outros temperos gordurosos que tornam a digestão pesada; Bolos, pastéis cremosos crocante

crocante chocolates e doces açucarados, porque os açúcares permanecem por muito tempo na boca;

açucarados, porque os açúcares permanecem por muito tempo na boca; bebidas açucaradas Como sucos de frutas, chá gelado, cola e água tônica porque contêm açúcar, que pode fermentar no intestino e liberar odores desagradáveis.

Como você pode ver, com um pouco de reflexão, você pode Evite o problema do mau hálito E eu tenho Sempre uma boca frescaApenas coma as coisas certas e evite as coisas erradas!