100 quilos de narcóticos apreendidos

Rotas reconfiguradas e corrigidas para contornar as restrições causadas pela pandemia do coronavírus, chegada ou saída desimpedida de Roma para transportar heroína e cocaína prontas para venda. Os entraves da investigação, para os que investigam, que, no entanto, não impediram o olhar atento da Guardia di Finanza que, através da Operação Maxi, conseguiu interceptar mais de 100 quilos de drogas pesadas entre o aeroporto Leonardo da Vinci em Fiumicino e o aeroporto de Fiumicino. Aeroportos de outras capitais europeias, de onde partem os voos para Roma.

Sim, porque o capital está se tornando cada vez mais uma parada para negociar. Deve ser entendido como um canal de abastecimento de medicamentos, mas também – e sobretudo – como uma mega-loja onde se pode vender medicamentos de alta qualidade vindos do exterior. A operação terminou ontem e permitiu que os financiadores do Comando Regional de Roma prendessem 27 entregadores de drogas.

A meticulosa investigação, com Fiamme Gialle do Grupo Fiumicino que, em conjunto com a diminuição das chegadas ao aeroporto romeno registadas durante o encerramento, começou a monitorizar voos dos principais países produtores de droga, com destaque para as chegadas em alguns aeroportos europeus e africanos que permaneceu ativo durante a emergência epidemiológica.

A partir daqui, foi realizada uma análise de risco, considerando os métodos historicamente utilizados pelos transportadores. Posteriormente, o número de passageiros foi reduzido e uma análise tecnológica trabalhou com as suspeitas da Guardia di Finanza, que foram confirmadas quando os primeiros mensageiros chegaram ao seu destino, onde foram encontrados mais de 80 quilos de drogas, incluindo cocaína e heroína.

Entre as chegadas a Fiumicino e as partidas do aeroporto romeno, voos dos aeroportos de Lilongwe (Malawi), Nairobi (Quénia), Adis Abeba (Etiópia), Genebra (Suíça), Bruxelas (Bélgica), Paris (França), Fort de France (França) e Amsterdã (Holanda).

Além dos 80 quilos de drogas apreendidos assim que chegaram ao seu destino, seis pessoas também foram detidas e proibidas antes de embarcar nos aviões e identificadas por meio da verificação das listas de passageiros que chegam ao aeroporto romeno. Foi feito um ato, este, junto com funcionários da Alfândega e Monopólio, que permitiu a apreensão de 24 quilos da droga.

A enorme quantidade de cocaína e heroína apreendida (104 quilos no total), graças à elevada pureza da droga, teria permitido colocar no mercado mais de 1.600.000 doses, garantindo aos traficantes um lucro superior a 50 milhões de euros .