Tragédia no Chile: Uma menina de 21 anos foi exposta a um tigre em um zoológico. Catalina Ibarra era a faxineira, encarregada de limpar o recinto em frente à jaula do tigre. Porém, algo deu errado e ela viu o grande felino pular nele. A “culpa” pelo ataque, entretanto, seria seu companheiro.

Antes da intervenção do jovem de 21 anos de fato Um dos tratadores do zoológico havia se esquecido de fechar a gaiola com força. De acordo com o relatório forense, Tigre bateu e mordeu a mulher no pescoço. Uma investigação foi imediatamente aberta para descobrir quem era o responsável pelo que aconteceu. Segundo o Hulk, nenhuma das tarefas atribuídas à menina não envolvia o contato direto com os animais. E portanto A limpeza deve ser feita com confinamento de tigre.

Em suma, a tragédia teria sido causada por erro humano. Em particular, um membro da equipe teria aberto a gaiola esquecendo-se de fechá-la imediatamente depois. Parece, entre outras coisas, que muitos dos guardas tinham esse hábito. Mas o problema é que Ninguém ia se incomodar em alertar a jovem Para evitar que corressem um risco tão grande. Neste momento, o tigre não foi morto.