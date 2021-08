Seis vítimas, incluindo o atirador – Corriere.it

A partir de Edição Online

Um homem baleado em uma área popular da cidade, no sul do país. A causa do ataque ainda é incerta, mas as autoridades descartam o terrorismo

homem armado Abra fogo na rua a Plymouth, No sudoeste da Inglaterra, por volta das seis da tarde, o número de mortos foi de pelo menos seis, incluindo o agressor, e vários feridos, alguns gravemente. O motivo do tiroteio permanece incerto. Segundo Johnny Mercer, deputado conservador da região, será Exclua a hipótese de terrorismo. Ele acrescenta: Fique calmo. O suspeito não está fugindo. Em vez disso, o trabalhador local Luke Pollard escreveu no Facebook: Todos fiquem seguros dentro de casa e sigam as instruções da polícia.

A BBC relatou alguns testemunhos. Virei a esquina e acertei um homem com um rifle. Ele estava vestindo todas as roupas pretasRobert Pinkerton disse. Uma mulher que viu a cena e pediu para não ser identificada: O homem chutou a porta e começou atirar aleatoriamente… ele escapou de casa sendo baleado enquanto corria, e continuou atirando ao longo da Royal Navy Street.

Entre as vítimas pode estar uma menina. A mídia local informou que todas as pessoas morreram devido a ferimentos à bala. Não está claro como as vítimas e o assassino armado estão relacionados: muitos detalhes do que aconteceu na cidade de cerca de 262.000 residentes no condado inglês do sudoeste de Devon ainda não foram esclarecidos. A polícia de Devon e Corniche acrescentou que as investigações continuam. A secretária do Interior, Priti Patel, descreveu o incidente como chocante Ele disse que seus pensamentos vão para as pessoas afetadas, mas não revelou nenhum outro detalhe do ocorrido. Falei com o Comissário Chefe e ofereci todo o meu apoio, ele tuitou. Peço a todos que mantenham a calma, sigam os conselhos da polícia e permitam que nossos serviços de emergência continuem seu trabalho.