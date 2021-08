O Afeganistão e o Talibã invadem outras cidades: Cabul fica perto, a Otan realiza uma cúpula urgente. ONU: ‘À beira de uma catástrofe humanitária’

Até agora, eles controlam quase todosAfeganistão E hoje só outros 4 cidades sim eu Ares Por seu avanço: a ofensiva militar de Talibã Continua implacavelmente e avisa as Nações Unidas de que estamos “à beira de desastre humanitário“Onde está o ‘pior ainda por vir’.” Agora o Taleban está se dirigindo para a capital Aceitação. Eles já assumiram o controle de Paul mundo, capital da província de Logar a 80 km da capital. Então Estados Unidos da América Eles anunciaram o envio de forças Para evacuar seus cidadãos, a OTAN convocou uma reunião urgente de 15 cru: Secretário geral Jens Stoltenberg Ele vai liderar discussões com meus enviados 30 aliados Para planejar a evacuação do Afeganistão. bem como para Roma Existe uma preocupação de Italianos Quem está no Afeganistão: FM de quinta-feira à noite Luigi Di Maio Ouvi o CEO ao telefone Mario Draghi para avaliar a situação. Durante a entrevista, a necessidade de prosseguir com atenção máxima assegurar funcionarios da embaixada italiana a Cabul.

Em uma semana, a ofensiva militar levou à ocupação de Mais de 15 capitais da província. O Talibã assumiu na quinta-feira Segundo e a terceira cidade Maior que o AfeganistãoE Kandahar NS HeratOnde os lutadores italianos se destacaram até algumas semanas atrás. Esta manhã, sem brigar, eles também entraram Fayrouz Koh, na província ocidental de gor. foi a cidade abandonado Agora controlado por forças de segurança, funcionários do governo e forças extremistas islâmicas Todos os edifícios governamentais Da cidade que tem aprox. 132 mil pessoas. Além disso, nas últimas horas o Taleban também invadiu Lachkar Jah Uma importante cidade no sul do Afeganistão, capital da maior província do país, Helmand. Então eles chegaram de novo Qalat, a capital da província de Zabul, e também um treinar kotna província meridional de Uruzgan.

Mulheres e crianças pagam o preço mais alto. “Sobre a80% Quase 250.000 afegãos foram forçados a fugir desde o final de maio mulher NS crianças“, Dizer Genebra Mantou, porta-voz do ACNUR. A Organização das Nações Unidas expressa sua preocupação com a atual crise humanitária no país asiático onde o Talibã continua avançando e, para o Programa Mundial de Alimentos, a situação tem todas as características de desastre humanitário. “O número de pessoas nas hostilidades é enorme”, disse Manto. A Missão de Assistência da ONU alertou que, sem uma redução significativa na violência, o Afeganistão provavelmente registrará o maior número de Vítimas civis documentado em apenas um ano Porque eles são filiados às Nações Unidas. “Cerca de 400 mil civis Eles tiveram que deixar suas casas desde o início do ano, além de 2,9 milhões dos afegãos já deslocados dentro do país no final de 2020 ». O Programa Mundial de Alimentos descreveu o estado de “Segurança Alimentar e Nutricional” desastroso”, Que se refere a“ um em cada três afegãos ”e cerca de dois milhões de crianças“ que precisam de cuidados nutricionais ”.“ O país passou por um segundo episódio de seca “Em quatro anos, o rendimento deverá ficar abaixo da média”, disse o porta-voz Ferry.

Captura de Kandahar – cidade de 651.000 pessoasKandahar era estratégico e simbolicamente A conquista mais importante foi no passado fortaleza Talibã. Todas as forças do governo afegão fugiram da cidade e fugiram para quartel militar Do 205º Batalhão, os deputados disseram à agência de notícias alemã (dpa) Gul Ahmed Kamin NS Arif Noorzai. Desfazer após dificuldade brigando Com as forças do Taleban ao redor e dentro da cidade. Jah agradeceu – uma fonte de segurança confirmou – foi evacuação. O Talibã decidiu cessar fogo 48 minério Para permitir que os oficiais militares e civis deixem a cidade. ”

ponte aérea americana Diante da “situação de segurança em evolução” Estados Unidos da América Enquanto isso, eles estão reduzindo o número de funcionários públicos por Aceitação e “tempos de aceleração” Ponte aérea pegar Intérpretes e outros afegãos que cooperaram com Forças americanas. Ministro de relações exteriores , Anthony J. BlinkenO Ministro da Defesa, Lloyd J AustinEm uma conversa por telefone com o Presidente do Afeganistão Ashraf Ghani Eles enfatizaram que “os Estados Unidos continuam comprometidos com segurança e a Mais O Afeganistão em face da violência do Taleban “, disse um comunicado. Blinken e Austin reiteraram que” os Estados Unidos continuam comprometidos em manter Relações diplomáticas fortes e segurança com o governo afegão. ”E eles discutiram com Ghani os últimos desenvolvimentos no local, com as novas conquistas do Taleban,“ esforços de redução da violência e iniciativas diplomáticas em andamento ”. Blinken disse:“ Os Estados Unidos continuam comprometidos em apoiar qualquer pessoa solução política de conflito ”, conclui a nota de um porta-voz do Departamento de Estado.