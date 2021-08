Caduta Libera, o que aconteceu ao herói Niccolo: Hoje é completamente diferente

Niccolo Scalvi foi o campeão indiscutível da queda livre. Alguns anos após seu último noivado, ele parece ter mudado completamente.

Nicolo Scalvi Ele foi um campeão indiscutível queda livre, liderado pelo programa Jerry Scotty, de outubro de 2018 a julho de 2019. Os jovens lombardos, originários de Brescia, conseguiram ganhar um total de 760 mil euros em ouro.

a presença dele Canal 5 Torne-o famoso instantaneamente e ganhar recorde Pode-se dizer que eles o confirmaram como o campeão indiscutível da história do show.

Mas como é a amostra de queda livre agora?

Niccolo cresceu e parece ter mudado muito

Quando ele havia participado do programa, ele tinha acabado de fazer 20 anosJá se passaram alguns anos e está claro que Little Scalvee cresceu muito bem.

com ganhar dinheiro um queda livreE Nikolo Ele disse que fez uma viagem maravilhosa a Barcelona, ​​investiu seu dinheiro nos estudos e comprou uma nova cozinha para sua mãe.

conquistar o sucesso Canal 5 Também afetou sua vida amorosa no jornal Sorrisos e músicas para TV Eu mostrei: “Antes de me tornar famoso, era necessário que eu desse um passo à frente com as meninas […] Então eles começaram a fazer isso e acalmou um pouco. ”.

Nikolo Ele afirmou ainda que atualmente não está relacionado, É hora de fazer amigos e estudar. Scalvi frequenta a Faculdade de Literatura Editorial Moderna da Universidade Católica de Brescia.

Apesar do sucesso na Caduta Libera, a sua vida não mudou muito: ainda vive com os pais, grava canções e leva um dia a dia normal – com “algum” dinheiro extra.